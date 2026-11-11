Última Hora Impreso de hoy

FGR acude a las oficinas de Administración del INE en la CDMX

Agentes ministeriales acudieron a las oficinas del INE ubicadas en Periférico Sur 4124, en donde se encuentran las oficinas de la dirección de Administración del instituto 

Por: Aurora Zepeda

La Auditoria Superior de la Federación envió auditores al edificio Zafiro del INE para “auditar” a los auditores del OIC, tras la desconfianza por la investigación que hará el OIC del INE a Taddei Zavala.
Edificio Zafiro del INE Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) llegó a las oficinas del INE, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) 4124, colonia Jardines del Pedregal, lugar mejor conocido como el edificio Zafiro, en donde se encuentran las oficinas de la dirección de Administración del Instituto Nacional Electoral.

Trabajadores del INE confirmaron la presencia de personal de la FGR en ese lugar.

Trascendió que habrían ido a inspeccionar la oficina de quien fuera el director de Recursos Materiales y Servicios, Mario Burciaga, quien aparece en algunos videos de festejos en casa del proveedor ligado a la expresidenta Guadalupe Taddei, Alfredo Hernández.

Burciaga renunció al cargo el pasado 27 de octubre, junto con José Alberto Pérez de Acha e Iliana Araceli Hernández, quienes también aparecieron en un video que se difundió en medios de comunicación.

"¡Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu INE!", nuevos audios revelan el quiebre entre Guadalupe Taddei, expresidenta del #INE, y el contratista José Alfredo Hernández. La #ASF investiga a 83 personas y la #UIF congeló cuentas de 25 implicados y 15 empresas. #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil y Nacho Lozano.
Reproducir

Temas: