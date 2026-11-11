FGR acude a las oficinas de Administración del INE en la CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) llegó a las oficinas del INE, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) 4124, colonia Jardines del Pedregal, lugar mejor conocido como el edificio Zafiro, en donde se encuentran las oficinas de la dirección de Administración del Instituto Nacional Electoral.

Trabajadores del INE confirmaron la presencia de personal de la FGR en ese lugar.

Trascendió que habrían ido a inspeccionar la oficina de quien fuera el director de Recursos Materiales y Servicios, Mario Burciaga, quien aparece en algunos videos de festejos en casa del proveedor ligado a la expresidenta Guadalupe Taddei, Alfredo Hernández.

Burciaga renunció al cargo el pasado 27 de octubre, junto con José Alberto Pérez de Acha e Iliana Araceli Hernández, quienes también aparecieron en un video que se difundió en medios de comunicación.