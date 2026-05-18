En llamada con Trump, se habló de seguridad y comercio, no de Sinaloa y Chihuahua: Sheinbaum

En la llamada del viernes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se abordaron temas de seguridad y comercio, pero no de la solicitud de ese gobierno de arresto con fines de extradición de ex funcionarios de Sinaloa, ni de la incursión de elementos de la CIA en Chihuahua, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo explicó que no declinará en su defensa de la soberanía del país y recalcó que si se comprueba que hubo colusión de algún funcionario con el crimen organizado se le aplicará la ley.

Cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho, ‘en México hay gobiernos de narcos’, pero no se refiere a la presidenta y además, siempre le he dicho, ‘no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México’”, puntualizó Sheinbaum.

Adelantó que en la llamada acordaron que funcionarios estadounidenses visitarán México para continuar con el intercambio de información en materia de seguridad y comercial.

El jueves acudirá a Palacio Nacional el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el lunes 25, acudirá la directora de política nacional de control de drogas, Sara Carter; y el miércoles 27 recibirá la visita del Embajador de Comercio, Jamieson Greer,

Además, recordó que el viernes acudirá una delegación de la Unión Europea, encabezada por su presidenta, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; para ratificar el acuerdo comercial que fue revisado recientemente.

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