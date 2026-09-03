Lineamientos para atajar “boletas planchadas” en 2027 dividen al INE

A fin de atajar el fraude electoral con “boletas planchadas”, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los lineamientos para los cómputos de los comicios en las juntas distritales a fin de que se separen e identifiquen aquellas boletas que no presenten “dobleces” pues podría presumirse que no entraron a la urna como voto de la ciudadanía.

Sin embargo, las opiniones se dividieron en la manera en cómo debe ser el procedimiento.

El consejero Martín Faz había explicado que el proyecto de dictamen proponía que en los cómputos distritales habría un protocolo especial para detectar y separar este tipo de boletas, y declararlas invalidas por parte del consejo distrital, pero varias consejerías consideraron que el INE no puede inventar causales de invalidez de boletas que no están explicitas en la ley.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei acompañó la preocupación de detectar estas irregularidades, pero se unió a la propuesta de la consejera Frida Gómez para identificarlas como “computables o no computables” para no meterse en facultades que no tiene el INE como “anular” votos.

Antes, la consejera Norma Irene de la Cruz, había anunciado su voto en contra, por considerar que, en ninguna parte de la Constitución o legislación electoral existía la causal de nulidad de una boleta por encontrarse sin dobleces al ser contabilizada.

PAN, PRI, MC y Somos apoyaron la propuesta de la dirección de organización electoral por considerar que las boletas planchadas son claramente un intento de fraude que no debe dejarse pasar y debe declararse inválida en automático.

Hay que recordar que en 2024 aparecieron los primeros casos de “boletas planchadas” pero el fenómeno llamó la atención en la elección judicial de 2025 en donde se tuvieron que considerar inválidas 800 casillas del país donde se encontraron estas boletas sin dobleces, primordialmente en municipios del Estado de Chiapas, en donde estas casillas representaron más del 20% de las mesas de votación instaladas en la entidad.

Por siete votos a favor y cuatro en contra, ganó la propuesta de la consejera Frida Gómez, por lo que el PRI y Somos anunciaron que impugnarán la decisión para que el Tribunal decida qué ocurrirá con ese tipo de boletas.

Durante la sesión la consejera presidenta Taddei y el representante de Somos, Marco Baños, se engancharon en regaños mutuos mientras la oposición tundió al consejero Chávez luego que ejemplificó el tema de las boletas planchadas con el caso en Putla, Veracruz y minimizó el asunto como para hacer lineamientos para todo el país.