Un total de 72 llamadas de auxilio se recibieron en el programa Línea Amarilla “Una llamada de vida”, con reportes de crisis emocionales de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas e intentos de autolesión durante la última semana, del 9 al 15 de noviembre de 2026, en los 39 municipios de Durango.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que, de las atenciones, 45 correspondieron a mujeres y 27 a hombres. También se identificaron dos llamadas falsas.

La distribución fue de la siguiente manera: Durango concentró 53 casos, seguido de Gómez Palacio, con 10; Lerdo, con tres, y otros municipios como Nazas, Vicente Guerrero y El Oro registraron un caso cada uno.

En apoyo a las personas que enfrentan alguna situación emocional, el personal realizó 50 asesorías vía telefónica, 22 contenciones telefónicas y dio seguimiento a 37 reportes, para mantener el acompañamiento y la atención a quienes piden ayuda.

Durante ese periodo también se efectuaron 12 traslados al Hospital de Salud Mental de la ciudad de Durango, luego de identificarse situaciones que requerían atención especializada, lo que permitió canalizar a las personas para recibir asistencia profesional.

La Secretaría de Seguridad recordó que la Línea Amarilla “Una llamada de vida” funciona a través del número de emergencias 911, las 24 horas del día, los 365 días del año, y reiteró la importancia de pedir ayuda ante cualquier crisis emocional, pensamiento suicida o situación que ponga en riesgo la integridad de una persona. Una llamada oportuna puede hacer la diferencia y salvar una vida.