Linchamiento en BCS: muere chofer que perpetró atropellamiento masivo 

El conductor que protagonizó el atropellamiento masivo ocurrido el pasado 24 de junio en el centro de San José del Cabo, Baja California Sur, identificado como Roberto Arellano Acevedo, falleció este martes.

De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, el deceso ocurrió a las 9:43 horas y fue consecuencia de las lesiones que sufrió tras la golpiza que presuntamente le propinaron personas que se encontraban en la vía pública al momento del incidente.

Ante el partido de la Selección Mexicana programado para este martes a las 18:00 horas, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció un reforzamiento del operativo de seguridad en restaurantes, bares y sitios de reunión donde se transmitirá el encuentro.

El presidente municipal, José Manuel Larumbe Pineda, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del conductor. Asimismo, informó que el dispositivo de seguridad iniciará a las 17:00 horas y se concentrará principalmente sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde ocurrió el atropellamiento, así como en las vialidades de acceso a la zona turística y la marina de Cabo San Lucas, donde se prevé la mayor concentración de personas.

El Ayuntamiento de Los Cabos anunció un reforzamiento del operativo de seguridad en restaurantes, bares y sitios de reunión donde se transmitirá el encuentro. Jorge Luis Robles Murillo

Las acciones se realizarán en coordinación con autoridades estatales y federales, así como con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El operativo contempla el despliegue de corporaciones de seguridad, cierres parciales de vialidades en Cabo San Lucas y el fortalecimiento de los puntos de alcoholimetría.

En La Paz también se implementará un operativo especial con la participación de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizarán recorridos a pie y en patrullas sobre el malecón.

Además, se mantendrá vigilancia permanente mediante el sistema de videovigilancia del C5 y el uso de drones para supervisar la concentración de personas y detectar oportunamente cualquier situación que pueda alterar el orden público.

En materia de vialidad, las autoridades prevén cierres parciales o totales en el malecón de La Paz, dependiendo de la afluencia de asistentes, con prioridad en la seguridad peatonal y la prevención de accidentes.

Por su parte, Protección Civil Municipal supervisará los aforos y coordinará la presencia de ambulancias y personal de atención prehospitalaria para responder ante cualquier emergencia, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

La directora municipal de Seguridad, Ruth de la Fuente Velázquez, informó que el área de Comercio Municipal también participará en acciones de sensibilización con los establecimientos de la zona para contribuir a una dispersión ordenada de las personas al término del encuentro.