Tragedia en festejo mundialista: Al menos 17 lesionados tras atropellamiento en Cabo San Lucas

Al menos 17 personas resultaron lesionadas la noche del miércoles en Cabo San Lucas, Baja California Sur, después de que un vehículo avanzara entre una multitud que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia en un partido del Mundial.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de la ciudad, donde cientos de aficionados se congregaron para festejar el resultado deportivo. De acuerdo con información oficial del Ayuntamiento de Los Cabos, el conductor circulaba por la vialidad cuando se encontró con personas ocupando el arroyo vehicular.

Según el reporte preliminar difundido por las autoridades municipales, el vehículo quedó rodeado por un grupo de asistentes y posteriormente avanzó entre la multitud, provocando lesiones a varias personas. La investigación permanece abierta y será la autoridad competente la que determine las circunstancias exactas del hecho.

Autoridades investigan las causas del atropellamiento

La Policía Municipal informó que el conductor habría acelerado cuando se vio rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre la unidad. La corporación precisó que el caso fue atendido alrededor de las 21:05 horas y que mantiene coordinación con las instancias ministeriales encargadas de esclarecer los hechos.

Tras el incidente se desplegó un operativo de emergencia con la participación de cuerpos de seguridad, protección civil y servicios médicos. La zona fue acordonada para permitir los peritajes correspondientes y posteriormente reabierta una vez concluidas las diligencias iniciales.

Las autoridades confirmaron que el conductor fue asegurado en el lugar, recibió atención médica por las lesiones que presentaba y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

Estado de salud de los lesionados

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que los 17 lesionados fueron distribuidos en diversos hospitales de la ciudad para recibir atención especializada.

Diez pacientes, entre ellos ocho mujeres y dos hombres, fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 26 del IMSS. Otros tres ingresaron al Hospital General de Cabo San Lucas, dos fueron llevados al Hospital San Luke's y uno más al Hospital AMC. Asimismo, una persona permanecía bajo atención especializada bajo código de emergencia al momento del reporte oficial.

Las autoridades municipales señalaron que mantienen acompañamiento institucional a las víctimas y sus familias mediante distintas dependencias del gobierno local.

Videos y testimonios circulan en redes sociales

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo rodeado por personas que participaban en los festejos antes de avanzar repentinamente. Las imágenes también evidencian que el automóvil terminó impactándose contra un señalamiento ubicado varios metros más adelante.

Sin embargo, parte del material audiovisual que circula en plataformas digitales no ha sido verificado de manera independiente, por lo que las autoridades han llamado a esperar los resultados oficiales de la investigación antes de emitir conclusiones sobre las causas o responsabilidades del incidente.

También se difundieron imágenes que muestran agresiones contra el conductor después del atropellamiento. De acuerdo con testimonios y registros compartidos en línea, el hombre habría sido sacado del vehículo y golpeado por algunas personas presentes en el lugar.

La Federación Mexicana de Futbol expresa solidaridad

La Federación Mexicana de Futbol lamentó públicamente lo ocurrido durante los festejos posteriores al encuentro.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la organización expresó solidaridad con las personas lesionadas y sus familias, además de manifestar su confianza en que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

Por qué este caso es relevante para la seguridad en eventos masivos

El atropellamiento registrado en Cabo San Lucas vuelve a colocar sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrentan las ciudades turísticas cuando celebraciones espontáneas derivadas de eventos deportivos reúnen a grandes concentraciones de personas en espacios urbanos abiertos.

Especialistas en gestión de riesgos y seguridad pública han advertido en diversos contextos internacionales que la coexistencia de vehículos y multitudes representa uno de los principales factores de vulnerabilidad en festejos masivos, especialmente cuando estos se desarrollan fuera de perímetros controlados.

Mientras la investigación continúa, la prioridad de las autoridades permanece centrada en la atención médica de los lesionados, el acompañamiento a las familias afectadas y el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en uno de los incidentes más graves registrados durante los festejos por una victoria de la Selección Mexicana en los últimos años.