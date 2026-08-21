Tejen proyecto para dar giro a educación

Especialistas en educación, pedagogos y líderes políticos comenzaron a delinear una agenda de corrección del sistema educativo mexicano, ante la omisión gubernamental —de los últimos ocho años— para crear un proyecto nacional que amplíe la cobertura, busque la calidad y sirva para la movilidad social.

Convocados por Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México de MC, y el consejero y exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, coincidieron en que la cobertura educativa en términos reales ha decrecido, mientras que la búsqueda de la excelencia es asunto del pasado.

“La educación en México no atraviesa una crisis de intenciones, sino de garantías. Padece una falla estructural de cobertura, infraestructura, calidad y una profunda grieta de inequidad”, dijo Eduardo Backhoff, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa.

Germán Álvarez Mendiola, investigador en Educación del Cinvestav, destacó que el proyecto gubernamental de la Nueva Escuela Mexicana está enfocado en una orientación política, no en un esquema para mejorar el aprovechamiento escolar.

Carlos Ornelas Navarro, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y articulista de Excélsior, afirmó que en los años recientes, el gobierno federal cedió sus responsabilidades en materia educativa a las corrientes del magisterio, tanto al SNTE como a la CNTE.

“Hay un gran daño que atrasa la educación, pero la gran responsabilidad es que el gobierno cedió buena parte de su responsabilidades al sindicato, a las corrientes y a los liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora”, apuntó.

Este sistema, abundó Ornelas Navarro, “está acabando con el sistema educativo en México”, por lo que, agregó, es necesario que el Estado recupere la rectoría en materia educativa.

Sylvia Schmelkes, investigadora de la Universidad Iberoamericana, indicó que los problemas de cobertura educativa comienzan desde la primera infancia y se van acumulando de tal forma que amplían el rezago educativo.

“En los últimos años ha descendido la cobertura de educación preescolar, tenemos hoy 2 millones 876 mil pequeños de tres años de edad que están fuera de la escuela”, comentó.

Carlos Mancera Corcuera, presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, subrayó que después de la pandemia de covid 19 no se creó ningún programa para atender el rezago educativo y el abandono escolar.

“Esos rezagos se vuelven serios y resultan muy dañinos y abonan en la deserción”, destacó.

Por ello, los especialistas y organizadores del foro Pensando en la Educación propusieron utilizar nuevamente los esquemas de evaluación educativa, nacionales e internacionales, como las pruebas Enlace, a fin de tener un diagnóstico objetivo del nivel que se tiene en aprovechamiento escolar, fomentar una enseñanza de calidad y mejorar la infraestructura de las escuelas.

“Necesitamos reconstruir la educación de nuestro país porque estamos en un momento muy complejo con déficits históricos, pero que en estos ocho años se ha complicado y agravado. Es una destrucción institucional que afecta no solo a la siguiente generación, sino afecta el futuro mismo del país”, dijo a Excélsior Salomón Chertorivski.

Aurelio Nuño, integrante del Consejo Consultivo Pensando en México, dijo que “sin educación no hay libertad, la educación no es la única condición para la libertad, pero sin educación no hay libertad, la educación no debe ser clientelar.

“Si queremos recuperar la República, tenemos que recuperar la educación”, afirmó Nuño Mayer.

Al foro Pensando en la Educación asistieron también Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, y Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, entre otros.