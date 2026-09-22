Sector salud aplica operativo preventivo en cinco estados por huracán Polo

Ante el paso del huracán Polo por el Pacífico mexicano, el sector salud puso en marcha un operativo preventivo y de protección para la población de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

La Secretaría de Salud informó que el despliegue se realizará en un trabajo conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades estatales.

Por lo anterior, se instaló el Comando Operativo para la Seguridad en Salud (COSS), que contempla las siguientes acciones:

Para apoyar la coordinación de acciones de preparación y respuesta con las autoridades estatales y locales, se desplegaron brigadas a puntos estratégicos de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En las brigadas participan: la Dirección General de Epidemiología (DGE), el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y el Centro Operativo para la atención de contingencias (COPAC-DGE).

Se mantiene un equipo preparado para trasladarse a Baja California Sur, en caso de que las condiciones lo requieran.

Cenaprece mantiene en reserva tres brigadas de salud, con vehículos para transporte de personal, kits de brigada y medicamentos para desastres.

COPAC-DGE mantiene disponible un hospital móvil, con los insumos necesarios para apoyar en los puntos donde sea requerido.

Se mantiene comunicación permanente con las entidades federativas y monitoreo continuo de la evolución del fenómeno. La Secretaría de Salud añadió que con la finalidad de prevenir y reportar riesgos, se está realizando el seguimiento del fenómeno meteorológico considerando los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Defensa cuenta con 1415 elementos para casos de desastre

Por David Vicenteño

Por otra parte, ante los efectos que pueda provocar el huracán Polo en el Pacífico mexicano, que ya alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que se cuenta con la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), integrada por mil 415 integrantes.

La dependencia indicó que son elementos del Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y de la Guardia Nacional establecido en el Valle de México, especializados y con el apoyo de maquinaria y medios de transporte para intervenir donde se requiera y reforzar la respuesta territorial mediante el Plan DN-III-E.

En su pronóstico de las 06:00 horas de este martes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes a intensas desde Jalisco hasta Oaxaca, además de rachas de viento y oleaje elevado; condiciones que hacen prioritarias la prevención y la preparación de los servicios de auxilio.

Se explicó que la FACD constituye una reserva que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares en los estados afectados en donde ya aplican el Plan DN-III-E; con apoyo de medios terrestres y aéreos para trasladarse a distintas regiones del país y reforzar las labores de asistencia.

Se detalló que el componente terrestre dispone de nueve unidades de maquinaria pesada, cinco células de sanidad, cinco de intendencia y cinco de transmisiones, además de seis binomios canófilos.

Además, se suman una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

El componente aéreo cuenta con cinco aviones y cuatro helicópteros; que, en conjunto, permiten organizar una respuesta que contempla atención médica, preparación de alimentos, suministro de agua potable, comunicaciones y apoyo en labores de búsqueda y remoción de materiales.

En el Centro Estratégico Militar de Acopio, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, se cuenta con una reserva de 15 mil 965 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 949 mil 227 litros de agua embotellada, disponibles para atender los requerimientos de ayuda.