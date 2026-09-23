Ahorran 83 mil mdp con Anticorrupción en dos años

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha generado, en dos años, un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en materia de prevención.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo explicó que estos recursos se han logrado a través de mejores prácticas de compra, seguimiento a la administración de contratos, así como mediante el cobro de multas, sanciones y mayor eficiencia en la organización.

En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública”, declaró.

“Y, por otro lado, ya las sanciones: cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, pues se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa —así está hoy en la Constitución—, y si no, o si es muy grave, se envía a la Fiscalía General de la República. Entonces es muy buen resultado”.

Secretaría Anticorrupción trabaja con TFJA y ASF

La Presidenta anunció que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja colaborativamente con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una serie de leyes para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.

En su intervención, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en el gobierno nacional, sólo después de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo; además se ubica en el octavo lugar en confianza en el servicio.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno. Foto: Eduardo Jimenez.

En la exposición, señaló que se han ahorrado 29 mil millones de pesos a través de la mejora en compras, gracias al diálogo estratégico con proveedores; 42.2 mil millones de pesos con el seguimiento a la administración de contratos: supervisando incumplimientos y modificaciones injustificadas; 4.8 mil millones de pesos con el cobro de multas y adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos en exceso, y 7.8 mil millones de pesos con la eficiencia en la organización del gobierno con reestructuras administrativas.

Capacitación y sanciones a servidores públicos

Para fortalecer la integridad en el servicio público, Raquel Buenrostro comentó que, a la fecha se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad, y se logró el máximo histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma con el 97.7% de servidores públicos.

Como parte del trabajo de la Secretaría Anticorrupción se han aplicado 4 mil 193 sanciones a servidores públicos de las cuales 3 mil 528 han sido faltas no graves y 665 graves, principalmente por otorgar o autorizar pagos indebidos, sustraer información, autorizar pagos por bienes y servicios que nunca fueron entregados, ocultar bienes y hostigamiento/acoso sexual.

Asimismo, se han remitido al TFJA a mil 737 servidores públicos: 87 ya fueron notificados y mil 650 están en proceso.

En cuanto a las sanciones a particulares se han ejecutado 286 a proveedores de los cuales 222 han sido inhabilitados con multa y 64 sólo con multa, con ello se ha acumulado un monto de 147.3 millones de pesos.

Algunas faltas administrativas también son delitos penales como: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito de servicio público y peculado; por ello, se han presentado en dos años 517 denuncias, de las cuales 53 fueron vinculadas a proceso.

*mcam