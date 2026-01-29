Liberan a “El Gato”, exdiputado que estaba sentenciado a 70 años de prisión por homicidio

Tras conseguir el amparo del Poder Judicial de la Federación, el exdiputado priísta Gustavo Díaz Sánchez, “El Gato”, fue liberado del Centro Penitenciario de Tanivet de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, a pesar de tener una sentencia de 70 años de prisión por un doble homicidio en la región de la Cuenca del Papaloapan.

“El Poder Judicial se lo otorga (amparo) y nosotros ya no podemos objetar ningún tipo de retención en el centro de Tanivet”, expuso Iván García Álvarez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Oaxaca.

El responsable de los reclusorios del estado comentó que el imputado llevaba más de cuatro años en diferentes centros estatales (en Oaxaca) y federales (en Sonora) y que tenía seguimiento por delitos de alto impacto como el vínculo con organizaciones delincuenciales.

“Sin embargo, obtuvo su libertad por una determinación federal”, dijo.

Al inicio de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a “El Gato” a 70 años de prisión como responsable del homicidio de personas cometido en 2021 en el municipio de Cosolapa, en la región de la Cuenca.

En ese entonces, el ex legislador tendría que pagar más de 896 mil pesos por reparación del daño, lo que al parecer tampoco cumplió.

Antes, el 4 de noviembre de 2021, cuando intentó liberar a su hijo, Gustavo Abigail Díaz “El Pino”, fue arrestado por la Fuerza Civil de Veracruz en Fortín de Las Flores.

A “El Pino” se le señaló por presuntamente liderar una organización criminal y haber participado junto con su padre en el homicidio del periodista Julio Valdivia de El Mundo de Córdoba.

Durante su gestión como legislador local se le señaló de la autoría intelectual de asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestros, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en los municipios del Papaloapan, de Oaxaca y Veracruz.

JCS