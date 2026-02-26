Liberan a 24 detenidos en operativo de Cementera Cruz Azul

Veinticuatro de las 33 personas detenidas el 12 de febrero durante un operativo en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul fueron liberadas tras recibir una suspensión condicional del proceso por delitos del fuero común.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial de restitución de la cementera Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende, a la que dio cumplimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

En la audiencia de control, un juez determinó que los imputados podrían enfrentar el proceso penal en libertad, siempre que cumplieran una serie de medidas establecidas por la autoridad judicial.

Entre las obligaciones impuestas se encuentran residir en el domicilio registrado en la investigación, evitar las instalaciones de la cooperativa en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, así como sus oficinas en Ciudad de México, cumplir con tres horas semanales de servicio comunitario en Tula de Allende, firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y no salir del estado sin autorización.

Fuentes judiciales señalaron que la suspensión condicional del proceso permite pausar temporalmente el juicio por un plazo determinado -en este caso, dos años- para que los imputados cumplan con las medidas impuestas y se busque la reparación del daño.

Si las condiciones se cumplen, el juez podrá ordenar el sobreseimiento del caso y el archivo de la carpeta de investigación, con lo que se pondría fin a la acción penal. En caso de incumplimiento, el proceso continuará hasta su resolución final.

