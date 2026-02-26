Detienen a tres personas implicadas en asesinato de un matrimonio en Puebla

En Tlaxcala detuvieron a tres personas implicadas en el asesinato de Alexandro “N” y Karina de los Ángeles “N”, matrimonio originario de Puebla y que fueron hallados sin vida en el municipio de Chignahuapan.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro “N”, Hugo “N” y Miriam “N”; el aseguramiento se realizó tras la ejecución de tres órdenes de aprehensión.

Los detenidos eran buscados por los probables delitos de desaparición forzada y homicidio.

Operativo de las autoridades Foto: Especial

Para su detención se implementaron operativos simultáneos en el que participaron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y la Policía de Investigación, uno de ellos se realizó en la ciudad de Apizaco; el segundo en el municipio de Tetla de la Solidaridad y en el tercero en el municipio de Tlaxco.

De acuerdo con las líneas de investigación y evidencias video gráficas, Hugo “N” habría sido el conductor de la camioneta implicada en el asesinato del matrimonio, lo que permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado ligar los hechos y proceder con los cateos para capturar a los demás cómplices.

Durante los operativos también se aseguró uno de los vehículos implicados con el asesinato del matrimonio.

Dos de los detenidos, Alejandro “N” y Hugo “N”, serán puestas a disposición de un juez de Control de Tlaxcala.

Mientras que la mujer, Miriam “N”, fue trasladada y presentada ante las autoridades de Puebla para determinar su situación jurídica, informó la Fiscalía del Estado de Tlaxcala.

JCS