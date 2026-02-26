Casos de sarampión aumentan a 11 mil 419 en México

En solo tres días se confirmaron 478 nuevos casos de sarampión en México, por lo que al corte de este jueves 26 de febrero, el acumulado nacional ascendió a 11 mil 419 contagios, informó la Secretaría de Salud en su reporte más reciente.

Desglose de casos recientes

Hasta el viernes 20 de febrero se contabilizaban 10 mil 634 casos. Sin embargo, durante el fin de semana se sumaron 307 contagios, por lo que el lunes 23 la cifra llegó a 10 mil 941.

Entre el lunes y el martes pasados se confirmaron 121 nuevos casos, con lo que el acumulado aumentó a 11 mil 062.

Posteriormente, del martes al miércoles 25 se registraron 204 contagios adicionales. En las últimas 24 horas se reportaron 153 nuevos casos, alcanzando el total de 11 mil 419 pacientes confirmados.

¿Cuántos contagios se han registrado este año?

En los últimos 12 meses, de febrero de 2025 a febrero de 2026, las 32 entidades federativas han notificado casos de sarampión en 392 municipios.

Del total acumulado, 4 mil 966 contagios se han registrado únicamente durante los primeros dos meses de 2026.

El grupo con mayor incidencia corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años. En segundo lugar se ubican menores de 5 a 9 años, y en tercer sitio personas de 25 a 29 años.

Jalisco concentra el mayor número de casos

Cinco entidades concentran la mayor carga de contagios. Jalisco se mantiene en primer lugar con 2 mil 938 casos confirmados.

A Jalisco le siguen:

Chiapas, con 433 casos

Ciudad de México, con 345

Sinaloa, con 193

Estado de México, con 142

Defunciones por sarampión

Desde el 23 de febrero no se han reportado nuevas muertes asociadas a esta enfermedad, por lo que el número de defunciones se mantiene en 32.

Las entidades que han notificado fallecimientos son:

Chihuahua: 21

Jalisco: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Síntomas del sarampión y medidas de prevención

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible que se propaga por gotículas respiratorias al toser o estornudar.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, tos, congestión nasal y conjuntivitis. Posteriormente aparece una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

La autoridad sanitaria señala que la principal medida de prevención es la vacunación con la triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. El esquema contempla dos dosis, aplicadas en la infancia.

Asimismo, se recomienda acudir a unidades médicas ante la presencia de síntomas y evitar el contacto con personas enfermas para reducir la cadena de transmisión.

