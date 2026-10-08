¡Le van a pegar a la señora! Abuelitos se pelean por un asiento en el camión

Dos abuelitos sostuvieron una pelea dentro de un camión urbano, presuntamente a partir de que uno de ellos invadió el espacio personal del otro, en Monterrey, Nuevo León.

Las imágenes fueron captadas en video por un tercer pasajero, quien junto a otros presentes intentaron calmar la situación que pasó de los reclamos a los golpes.

En el clip se puede ver a un hombre con uniforme de mezclilla preparándose para salir del camión, cuando de pronto el segundo involucrado (camisa gris y gorra negra) comenzó a reclamarle.

Esto llamó la atención de la primera persona, quien dio media vuelta y amagó con golpear al adulto mayor, quien respondió dándole algunas patadas.

Durante varios segundos, los dos masculinos estuvieron lanzándole golpes hasta que varias personas que se encontraban detrás de ellos pidieron que se tranquilizaran.

En un momento de la pelea, el trabajador que iba a bajar del camión sujetó de la camisa a la persona de la tercera edad, quien se sentó y justificó su acción.

El hombre denunció que se encontraba dormido cuando fue despertado por el trabajador, presuntamente porque estaba invadiendo su espacio personal de manera que iba sentado con las piernas muy abiertas.

Oye guey, vengo dormido y el bato viene así pa’, con las piernas así (excesivamente abiertas) y con la mano así (dándole ligeros golpes)”, explicó.

Antes de que el video llegara a su fin, el hombre con uniforme se alejó del lugar, listo para salir del camión; por su parte, el adulto mayor permaneció en su asiento mientras era “regañado” por los demás pasajeros, quienes le invitaron “una caguama”.

La pelea no dejó a ninguno de los dos implicados lesionados y todo quedó en un incidente que ha comenzado a circular en redes sociales.

Las confrontaciones en el transporte público de Nuevo León no son un hecho aislado, ya que continuamente se presentan situaciones de este tipo que involucran a múltiples rutas que circulan en la Zona Metropolitana.

Chofer golpea a abuelito por no tener saldo en su tarjeta

Un chofer de transporte urbano fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, luego de agredir a un pasajero de 68 años tras un problema con el saldo de su tarjeta de pago.

La detención de Rubén Omar “N”, de 46 años, ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos realizaban labores de prevención cuando un hombre les pidió apoyo y señaló al conductor de la ruta 225 Huinalá como el responsable de haberlo agredido.

El pasajero relató que abordó la unidad y pasó su tarjeta por el lector para pagar el viaje, pero esta no contaba con saldo suficiente.

Ante la situación, presuntamente el chofer se molestó y le pidió que descendiera del camión. Al hacerlo, habría arrojado sus pertenencias al pavimento.

El hombre indicó que mientras recogía sus objetos, el conductor también bajó de la unidad y presuntamente le dio un cabezazo en la nariz, provocándole sangrado y haciéndole perder la noción durante algunos segundos.

Los policías auxiliaron al pasajero y, tras el señalamiento directo, procedieron con la detención del conductor.

El camión de pasajeros también fue asegurado, por lo que los usuarios tuvieron que esperar otra unidad para continuar con su recorrido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos que resulten.

El operativo Transporte Seguro forma parte de la estrategia Escudo, implementada por el Municipio de Monterrey para reforzar la seguridad en el transporte público y reducir los delitos.