Roberto Lazzeri defiende reforma de doble nacionalidad para altos cargos públicos

El embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, defendió la reforma contra la doble nacionalidad, aprobada este martes por el Senado de la República.

Puntualizó que tener dos nacionalidades “no hace a nadie menos mexicano. Ese no es el debate”.

“Pero representar al Estado desde sus más altas responsabilidades supone obligaciones distintas”.

En este sentido, defendió el principio de a mayor responsabilidad pública, mayores obligaciones frente al país, y recordó que la propuesta aprobada no representa una idea nueva ni exclusiva de México: “diferentes países establecen requisitos especiales de nacionalidad para determinadas responsabilidades públicas”.

“En México existe desde hace décadas. Por ejemplo, quienes servimos en el Servicio Exterior debemos cumplir requisitos específicos en esta materia, y la ley exige ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad para ejercer como embajador o cónsul general”.

Ante los señalamientos de que esta reforma retira derechos a mexicanos con doble nacionalidad, incluyendo a aquellos que viven fuera de México, por ejemplo, en Estados Unidos, el embajador Lazzeri explicó que la reforma plantea extender un principio semejante a determinadas responsabilidades del Estado.

“Quien voluntariamente decida asumirlas deberá cumplir los requisitos de nacionalidad que establezca la Constitución.