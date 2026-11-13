Capacitación y evaluación de competencias, ejes de la estrategia de LAUMIR para su personal de seguridad
Más de 200 elementos participaron en una jornada vinculada con el estándar EC0060 del CONOCER.
La profesionalización del personal es uno de los componentes de la estrategia operativa de LAUMIR, empresa que el pasado 9 de noviembre llevó a cabo una jornada de capacitación para más de 200 guardias de seguridad privada.
La actividad estuvo orientada al estándar de competencia EC0060 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), como parte de los esfuerzos para fortalecer los conocimientos y habilidades de los trabajadores del sector.
Este tipo de formación establece referencias para valorar las competencias del personal y reforzar su preparación en tareas relacionadas con la vigilancia, el seguimiento de protocolos y la identificación de posibles riesgos.
En los servicios de seguridad privada, la capacidad de respuesta y el apego a los procedimientos son factores importantes para atender situaciones cotidianas y eventuales incidentes. La capacitación busca contribuir a que los elementos cuenten con herramientas para desempeñar sus responsabilidades con mayor preparación.
La jornada reunió a más de 200 integrantes de la plantilla de LAUMIR, lo que representa una acción de formación dirigida a un número amplio de colaboradores. La empresa señaló que este esfuerzo responde a su interés por fortalecer el desarrollo de su personal y la calidad de los servicios que ofrece.
A través de iniciativas de este tipo, LAUMIR plantea dar continuidad a la preparación de sus guardias y promover una cultura de profesionalización dentro de sus operaciones.