Latinoamérica emerge como un gigante de adopción "consumer-first", con México y Brasil a la cabeza en el uso de herramientas generativas según un nuevo informe de Redegal

Según el nuevo informe "Estado del Arte de la IA en eCommerce y Marketing Digital" de Redegal, Latinoamérica emerge como un gigante de adopción "consumer-first", con México y Brasil a la cabeza en el uso de herramientas generativas.

El estudio, que analiza 10 mercados globales y 7 dimensiones de impacto, arroja una conclusión urgente para las empresas mexicanas: 2026 es el último año en que adoptar IA puede considerarse una ventaja competitiva. A partir de 2027, la integración de estas tecnologías será un requisito estructural para no quedar fuera del mercado.

México y el potencial de LATAM: adopción masiva vs. infraestructura

El análisis de Redegal destaca que México es uno de los casos más interesantes del estudio:

• Uso masivo: el 70 % de los mexicanos ya utiliza ChatGPT o herramientas similares, superando la media global del 66 %.

• Crecimiento acelerado: México registra una de las mayores tasas de crecimiento en el Índice de Madurez IA (IMIA), con un aumento de 21 puntos en los últimos tres años.

• Liderazgo regional: Brasil lidera la adopción de consumo con un 76 % ,mientras que Colombia se posiciona como el mercado con el mayor crecimiento anual de eCommerce en la región, alcanzando un 34.7 %.

Sin embargo, el informe advierte sobre una brecha crítica: mientras el consumidor latinoamericano es un adoptante temprano, la infraestructura empresarial (CDPs, tracking server-side y pipelines de datos) aún está en construcción. Las marcas en México que construyan esta base en 2026 tendrán una ventaja estratégica de hasta 3 años sobre sus competidores.

36 insights para dominar el nuevo ecosistema digital

El informe ofrece 36 insights accionables para transformar las operaciones de eCommerce:

• El auge del GEO: la IA en buscadores ya reduce el tráfico orgánico tradicional hasta en un 34 %. Es vital optimizar la presencia en modelos de lenguaje (GEO) para ser citado por ChatGPT Shopping o Google AI Overviews.

• Publicidad de alto rendimiento: en mercados como México, el uso de señales de datos propios (first-party data) en campañas automatizadas genera un ROAS entre un 22 % y un 34 % superior.

• Atención al cliente vía WhatsApp: con una penetración superior al 90 % en la región, la integración de IA con tecnología RAG en WhatsApp permite resolver de forma autónoma hasta el 75 % de las consultas.

Redegal: Smart Digital Company e ingeniería de alto nivel

Como Smart Digital Company, Redegal trasciende la consultoría tradicional a través de un área de ingeniería de alta especialización que desarrolla proyectos complejos para grandes firmas nacionales e internacionales. Desde sus oficinas en Ciudad de México (CDMX), la compañía impulsa el "agentic commerce", dotando a sus clientes de herramientas basadas en tecnología agentic.

Esta visión permite evolucionar de un modelo SaaS estático a una nueva interfaz de comunicación donde agentes autónomos gestionan decisiones en tiempo real como precios dinámicos o logística predictiva, asegurando que las organizaciones cuenten con la tecnología más avanzada del mercado gracias a la velocidad de su equipo de Research.

"La IA no ha venido a optimizar el eCommerce, ha venido a redefinir quién gana en él. En México y Latinoamérica, la oportunidad de first-mover en estrategias como el GEO en español es significativa, dado que el volumen de contenido optimizado para IA en español es aún una fracción del contenido en inglés", afirma Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal.