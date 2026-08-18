Anillan 425 flamencos en Yucatán para monitorear su conservación y rutas

Gracias al esfuerzo de comunidades, voluntarios y personal de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, se logró el anillamiento de 425 individuos de flamenco americano, rosado o del Caribe, especie “Amenazada”, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, en el sitio conocido como Angostura, en la localidad de Las Coloradas, Yucatán.

Las tareas iniciaron la tarde del 15 de agosto con el registro de los participantes, a quienes se les compartió información sobre el manejo de los ejemplares, incluidas las indicaciones a seguir durante el anillamiento, los puntos de reunión y los horarios de salida.

La marca en sus patas funciona como una cédula de identidad para monitorear sus rutas migratorias, Especial

La actividad principal comenzó a las 2:30 de la madrugada, cuando los técnicos, en coordinación con los participantes, realizaron el arreo de los flamencos hacia los corrales, para posteriormente llevarlos a las mesas técnicas con el fin de obtener datos como peso, medidas o muestras médicas, para su posterior anillamiento y liberación.

El anillo que se coloca en la pata de los flamencos rosados funciona como un “pasaporte” o “cédula de identidad”, que sirve principalmente a los científicos para rastrear sus rutas migratorias, saber con exactitud de dónde vienen y a dónde van, calcular la esperanza de vida de la especie y monitorear la salud de la población, porque ayuda a medir las tasas de supervivencia de los jóvenes frente a los adultos año con año.

Personal de la Conanp, científicos y voluntarios lograron el anillamiento de 425 flamencos rosados en la localidad de Las Coloradas. Especial

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos se tuvo el registro de aproximadamente 24 mil ejemplares de flamenco del Caribe en la zona de anidación.

El último conteo realizado con dron establece que esta temporada hubo 12 mil 500 nidos, con una eclosión de 63.84 por ciento de la nidada, para un total de siete mil 980 polluelos.

La Conanp destacó que esta Área Natural Protegida es uno de los principales sitios de anidación del flamenco americano y que, en ocasiones, por cuestiones ambientales, los individuos han anidado en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y la Reserva Estatal de Ciénegas, así como en los manglares de la costa norte de Yucatán, en el sitio conocido como San Crisanto.

Explicó que este año se instaló un espacio en donde los participantes pudieran conocer de cerca el ciclo de vida del flamenco rosado, así como la importancia del monitoreo que se realiza en el ANP, ampliando su conocimiento sobre el papel fundamental que representa la especie en el ecosistema y la importancia de su conservación.

Esta especie funciona como un indicador clave de la salud del ecosistema, atrae turismo sustentable que apoya a la economía local y convierte a este humedal de Ría Lagartos en el sitio de reproducción y anidación más relevante de México para la especie.