INE pide 47 mil mdp para 2027; será una elección “atípica” y sin comparación: Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará para 2027 un presupuesto de alrededor de 47 mil millones de pesos, en lo que será uno de los ejercicios electorales más complejos y costosos de su historia, debido a la organización simultánea de cuatro procesos electorales, incluyendo el inicio de la preparación de elecciones judiciales y elecciones locales 2028.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió el monto y advirtió que no puede compararse con presupuestos de años anteriores, debido a la magnitud de las responsabilidades que tendrá el organismo.

“Por primera vez, el instituto incluye en el presupuesto cuatro procesos electorales”, señaló al presentar el anteproyecto de presupuesto para 2027.

La consejera presidenta calificó el ejercicio como “atípico” y sostuvo que “no tiene punto de comparación” con ejercicios anteriores.

El INE prevé destinar 17 mil 395 millones de pesos a la organización de los cuatro procesos electorales, (legislativas, locales 2027 e inicio de elecciones judiciales y locales 2028), mientras que alrededor de 10 mil 800 millones corresponden al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes.

Además, contempla 4 mil 736 millones de pesos como presupuesto precautorio para una eventual revocación de mandato y consulta popular.