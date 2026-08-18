Harfuch es consolidado como referente internacional en combate al crimen, resalta Partido Verde

El líder del Partido Verde Ecologista de México en la capital, Jesús Sesma Suárez, reconoció el desempeño del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien calificó como un referente de confianza y eficacia institucional.

El posicionamiento destaca luego de que el director de la DEA, Terrance Cole, definiera públicamente al funcionario mexicano como un "socio de confianza" por su cooperación en la interrupción de cadenas de suministro y el desmantelamiento de redes transnacionales durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina.

Sesma Suárez subrayó que el titular de la secretaría ha logrado construir puentes de cooperación internacional sin descuidar la coordinación con los estados. “El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha mostrado ser un interlocutor capaz de construir puentes de entendimiento y cooperación internacional, sin perder de vista la coordinación cotidiana con las autoridades de las diferentes entidades federativas de nuestro país”, sostuvo el dirigente ecologista.

En el balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, el dirigente destacó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 las fuerzas federales detuvieron a más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 31 mil armas de fuego, destruyeron cerca de dos mil 600 laboratorios clandestinos y decomisaron casi 500 toneladas de drogas. En materia de homicidios dolosos, el promedio diario pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que representa una baja del 48 por ciento.

Asimismo, resaltó la aprehensión de mil 468 presuntos extorsionadores hasta mayo de 2026 como resultado de la coordinación federal con las 32 entidades del país.

Finalmente, Sesma Suárez enfatizó que la conducción de García Harfuch ha fortalecido una política enfocada en la inteligencia, la investigación y la comunicación permanente con agencias internacionales y corporaciones locales, elementos clave para combatir la delincuencia organizada más allá de las fronteras.