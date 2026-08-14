Kenia López pide claridad sobre retiro de visa a Andrés López Beltrán, hijo de AMLO

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, consideró necesario conocer las razones que motivaron la medida.

Evidentemente es una decisión soberana de Estados Unidos, ellos definen a quién permiten que entre o no a su país, eso lo hacen todos los países, incluso nosotros también en esta nación, todos los países tienen derecho a definir quién entra o quién no entra a su nación (…) pero en algún momento será importante saber por qué le retiraron la visa”, declaró.

López Rabadán recordó que autoridades estadounidenses han mencionado diversas causas para revocar una visa, entre ellas la presunta participación en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública o mantener vínculos de apoyo con organizaciones consideradas terroristas.

Yo creo que sí valdría la pena en algún momento tener certeza de si alguna de esas opciones que han sido mencionadas por el portavoz de Estados Unidos se ubica para esta persona, para el hijo del expresidente, o no, y si es así, evidentemente sería preocupante”, advirtió.

La diputada agregó que, al revisar los supuestos bajo los cuales una visa puede ser cancelada, resulta inquietante pensar que un ciudadano mexicano pudiera encuadrar en alguno de ellos.

El jueves, López Beltrán difundió una carta dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que denunció la cancelación de su visa.

En la misiva, publicada en redes sociales, el hijo del ex mandatario calificó la medida como una decisión “de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano”, y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, así como al subsecretario Christopher Landau, de ordenar la revocación del documento migratorio.

Además, sostuvo que no existe justificación para la medida y aseguró que las autoridades estadounidenses carecen de pruebas en su contra.

Cuestionada sobre el tono de la carta, López Rabadán consideró que las descalificaciones hacia autoridades estadounidenses no ayudan a la relación bilateral.

Los señalamientos, las calificaciones, me parece que no abonan a tener una buena relación con nuestro mayor socio comercial y por supuesto con nuestro vecino del norte. En fin, cada persona, servidor público o no, como es este caso, define cuál es la relación que quiere tener incluso discursiva o epistolar”, aseveró.

Sobre la posibilidad de que la cancelación de la visa constituya un mensaje político dirigido al expresidente López Obrador, López Rabadán evitó hacer una interpretación específica y se limitó a señalar que las razones expuestas por las autoridades estadounidenses para retirar visas son “evidentemente preocupantes”.