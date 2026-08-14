Ejército desmantela narcolaboratorio y halla zonas para producir 'meta' en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino y localizaron dos zonas utilizadas para almacenar materiales destinados a la producción de metanfetamina en distintos poblados de Culiacán, Sinaloa.

Durante las intervenciones fueron asegurados 21 mil 910 litros de sustancias químicas empleadas en la fabricación de drogas sintéticas, dos reactores de síntesis orgánica, tres condensadores y cuatro tanques de gas LP.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la destrucción de los insumos y el equipo representó una afectación económica estimada en mil 124 millones de pesos para las organizaciones criminales.

El hallazgo formó parte de las acciones realizadas el 13 de agosto de 2026 dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Los operativos, desplegados en 11 entidades, dejaron 32 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas, cartuchos, narcóticos, hidrocarburo, vehículos y equipo táctico.

En Playas de Rosarito, Baja California, personal de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional cateó un inmueble y capturó a cuatro personas. Una de ellas fue identificada por las autoridades como generadora de violencia.

En la propiedad se encontraron dos armas largas, tres cortas, 332 cartuchos, cinco cargadores y dos kilogramos de marihuana. También quedaron bajo resguardo dos vehículos y una motocicleta.

En Hopelchén, Campeche, fuerzas federales y agentes de la Fiscalía estatal intervinieron dos inmuebles, donde detuvieron a siete personas. El despliegue permitió asegurar un arma larga, una corta, cartuchos, un cargador y varias dosis de droga.

Por otra parte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes federales y militares cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres personas investigadas por delincuencia organizada, secuestro agravado y tráfico de personas.

En Nopala, Hidalgo, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Guardia Nacional y la FGR ejecutaron cateos en tres propiedades. Cuatro personas fueron detenidas y se decomisaron un arma corta, un cargador, 93 cartuchos, dinero en efectivo y 400 litros de hidrocarburo.

Durante patrullajes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal localizaron un arma larga, tres cargadores y 490 cartuchos. Además, aseguraron un chaleco táctico y 100 kilogramos de marihuana.

En Cuautla, Morelos, fue detenido un exintegrante de una corporación estatal de seguridad señalado por el delito de tortura.

Las autoridades también reportaron la captura de siete personas en Santa Catarina, Nuevo León. En esa intervención fueron decomisadas un arma larga, dos cortas, cargadores, cartuchos, dosis de droga y un vehículo.

En los municipios de Querétaro y San Juan del Río, fuerzas federales, estatales y municipales realizaron cateos en dos inmuebles. El saldo fue de dos personas detenidas y el aseguramiento de tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, narcóticos y efectivo.

En Camargo, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía estatal capturaron a dos personas que presuntamente transportaban un kilogramo de metanfetamina.

Finalmente, sobre la carretera Naranjos-Tamiahua, en Veracruz, personal naval, militar y policial detuvo a una persona en posesión de dos armas largas, una corta, 11 cargadores y 378 cartuchos. También fue asegurado el vehículo en el que viajaba.

En Pánuco, agentes de la Marina y de la Policía estatal ejecutaron una orden de aprehensión contra un integrante de una corporación municipal de seguridad, investigado por un delito contra las instituciones.