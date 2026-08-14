Quintonil anuncia comida-cena a cuatro manos con el chef alemán Jan Hartwig

Alejandra Flores y Jorge Vallejo recibirán en Polanco al chef del Restaurant JAN el próximo 5 de septiembre

Vallejo y Hartwig suman cinco estrellas Michelin, por lo que se espera un menú de relevancia internacional

Quintonil, el restaurante liderado por Alejandra Flores y Jorge Vallejo en Polanco, confirmó que el próximo sábado 5 de septiembre será sede de una comida-cena especial junto al chef alemán Jan Hartwig, del restaurante JAN, en Múnich. El encuentro reunirá dos propuestas gastronómicas que se han posicionado entre las más relevantes del panorama culinario internacional y se suma a la tradición de Quintonil de organizar colaboraciones con chefs de talla mundial.

Quintonil y JAN: dos cocinas, una misma búsqueda de identidad

Jan Hartwig es conocido por haber logrado las tres estrellas Michelin para su restaurante en apenas seis meses tras su apertura, un reconocimiento que confirmó una distinción que ya había alcanzado años antes como chef del restaurante Atelier. Su cocina, que él mismo describe como un "laboratorio del amor", se centra en reinterpretar la identidad culinaria alemana a partir de productos locales como el espárrago blanco, los pescados de agua dulce, la caza y frutas de temporada. Hartwig sostiene que el sabor debe prevalecer siempre sobre la apariencia y ha construido su firma a partir de un proceso de reducción progresiva de elementos en el plato, hasta lograr preparaciones esbeltas pero con mayor profundidad de sabor.

Por su parte, Jorge Vallejo ha construido en Quintonil una propuesta que explora los ingredientes mexicanos desde una mirada contemporánea, sin perder de vista la tradición. El restaurante cuenta con dos estrellas Michelin y ocupa el tercer lugar en la lista The World's 50 Best Restaurants, siendo el mejor posicionado de Norteamérica. En 2025, Quintonil se convirtió además en el primer restaurante mexicano en integrarse a Les Grandes Tables du Monde, la asociación que desde hace más de siete décadas reconoce a los restaurantes más destacados del planeta.

Ambos chefs, de hecho, ya compartían vínculos previos a este encuentro: forman parte de la familia global de embajadores de la manufactura relojera suiza Hublot y coinciden en espacios de la élite gastronómica internacional, como Les Grandes Tables du Monde y el Top 50 de The World's 50 Best Restaurants, lista en la que el Restaurant JAN fue el único establecimiento alemán presente en 2025.

Un solo día, una experiencia irrepetible cortesía de Alejandra Flores y Jorge Vallejo

El servicio, disponible únicamente el 5 de septiembre, contempla comida y cena bajo el formato de menú degustación. Vallejo y Hartwig trabajarán de manera conjunta en la propuesta gastronómica de la jornada.

Gracias al perfil de ambos chefs, reconocidos por su técnica, su respeto por el producto local y su presencia en los circuitos más prestigiosos de la alta cocina, este encuentro ya despierta gran expectación entre especialistas y comensales.

Una cita para la élite gastronómica en Quintonil

Quintonil ha hecho anteriormente este tipo de colaboraciones. Recordemos que el 7 de marzo de este mismo año recibió al chef danés Nicolai Nørregaard para celebrar el aniversario 14 del restaurante ubicado en Polanco, dando como resultado un menú irrepetible. De esta forma, Flores y Vallejo se preparan para un nuevo capítulo de diálogo culinario, esta vez con uno de los referentes más sólidos de la cocina alemana contemporánea.