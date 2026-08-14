Tormentas Lala y Hernán cobran fuerza en el Pacífico; seguirá lluvia y calor

El Centro Nacional de Huracanes de Miami emitió una advertencia en el Océano Pacífico para la Tormenta Tropical Lala, que se dirige hacia el este-sureste de Hilo, Hawái, y la Tormenta Tropical Hernán, ubicada al oeste-suroeste de la Península de Baja California, rumbo mar abierto, sin afectar costas mexicanas.

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En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional recordó que se mantiene vigilancia permanente sobre dos zonas de baja presión en el Océano Atlántico, localizadas a tres mil 760 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y al oeste de Cabo Verde a cinco mil 755 kilómetros al este también de las costas de Quintana Roo, con entre 20 y 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.

El SMN destacó que, por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango; lluvias fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Mientras que canales de baja presión, circulación ciclónica y vaguada en altura, además de la aproximación de la onda tropical número 27 a la Península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste, occidente, centro y sur de México, además de la Península de Yucatán.

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En el transcurso del día prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 grados en Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Además, se prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas (istmo de Tehuantepec); de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco,

Campeche y Yucatán, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostica mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros en costas de Veracruz y Tabasco.