Tormentas Lala y Hernán cobran fuerza en el Pacífico; seguirá lluvia y calor
La Tormenta Tropical Lala se dirige hacia el este-sureste de Hilo, Hawái y la Tormenta Tropical Hernán está al oeste-suroeste de la Península de Baja California
El Centro Nacional de Huracanes de Miami emitió una advertencia en el Océano Pacífico para la Tormenta Tropical Lala, que se dirige hacia el este-sureste de Hilo, Hawái, y la Tormenta Tropical Hernán, ubicada al oeste-suroeste de la Península de Baja California, rumbo mar abierto, sin afectar costas mexicanas.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional recordó que se mantiene vigilancia permanente sobre dos zonas de baja presión en el Océano Atlántico, localizadas a tres mil 760 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y al oeste de Cabo Verde a cinco mil 755 kilómetros al este también de las costas de Quintana Roo, con entre 20 y 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.
El SMN destacó que, por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango; lluvias fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Mientras que canales de baja presión, circulación ciclónica y vaguada en altura, además de la aproximación de la onda tropical número 27 a la Península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste, occidente, centro y sur de México, además de la Península de Yucatán.
En el transcurso del día prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).
Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
De 35 a 40 grados en Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro.
Además, se prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas (istmo de Tehuantepec); de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco,
Campeche y Yucatán, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.
Asimismo, se pronostica mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros en costas de Veracruz y Tabasco.