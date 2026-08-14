Trasladan a Pachuca a tigre de Bengala asegurado en la Central de Abasto CDMX

La cachorra de tigre de Bengala blanco (Panthera tigris), asegurada dentro de un automóvil particular en las inmediaciones de la Central de Abasto de la Ciudad de México, fue trasladada a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En un comunicado de prensa, explicó que el ejemplar de aproximadamente cinco meses de edad, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la CDMX, y a petición del Ministerio Público, personal de la Profepa se presentó como perito en materia de fauna silvestre, para coadyuvar en su identificación inicial, y confirmar que no cuenta con marcaje ni documentación que acredite su legal procedencia.

La cachorra de tigre de Bengala blanco asegurada en la Ciudad de México es trasladada a la Fundación Invictus en Pachuca, Hidalgo. Especial

La autoridad ambiental detalló que tras permanecer en custodia temporal en la Brigada de Vigilancia Animal, se realizaron las gestiones necesarias para el trasladarlo de la cachorra a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), "Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros Fundación Invictus", "sitio que cuenta con la autorización requerida por la Semarnat para su funcionamiento, y ofrece las instalaciones, el personal y la atención especializada que requiere la tigresa".

En este sitio, la cachorra permanecerá en cuarentena y revisión hasta que sea viable su traslado al lugar donde permanecerá en resguardo", indicó.

La Profepa recordó que el tigre de Bengala está enlistado en el Apéndice I de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), y su comercialización como especie en peligro de extinción está sujeta a una reglamentación particularmente estricta.