Juventudes, eje central de la Cuarta Transformación: Beatriz Mojica

La Cuarta Transformación modificó de fondo la relación del Estado mexicano con las nuevas generaciones al situarlas como prioridad en el diseño de políticas públicas, afirmó Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, al sentenciar que “AMLO puso por delante a los jóvenes”.

Durante su participación en el taller denominado “Revolución que comunica, gana”, celebrado la mañana de este viernes en la capital guerrerense, la dirigente convocó a los asistentes a consolidar los avances alcanzados en los últimos años y exhortó a “preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, que los jóvenes pueden hacer muchas cosas”.

En su intervención ante militantes y simpatizantes, Mojica Morga contrastó el trato estigmatizante que recibía este sector durante las administraciones anteriores frente a las oportunidades laborales y educativas abiertas mediante esquemas como Jóvenes Construyendo el Futuro, al subrayar que “ha sido de los programas más atacados por la derecha, porque a la derecha no le gusta que haya inversión en nuestros jóvenes”.

La coordinadora estatal puntualizó que la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo da continuidad a esta estrategia social mediante la ampliación de becas universales hacia los niveles de primaria y secundaria, fijando como meta que en la entidad la cobertura alcance el nivel superior, pues “esa visión de poner por delante a los jóvenes ha sido muy importante para nuestro movimiento”.

Asimismo, la representante morenista planteó que la siguiente etapa del proyecto político demanda que las juventudes trasciendan las candidaturas para ocupar espacios reales de poder, garantizando condiciones de arraigo que les permitan estudiar, emplearse o emprender sin verse forzados a migrar de la entidad, reiterando el llamado a “preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo” mediante una participación activa en la toma de decisiones.

La jornada de capacitación, impartida por Óscar Armando Rodríguez Lemus, coordinador general del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, congregó a jóvenes de la región Centro junto al dirigente estatal Jacinto González Varona, el enlace juvenil Abel Basilio Victorio, la diputada local Glafira Meraza Prudente y las regidoras Nicole Cambray Valdés y Meritzel Suástegui, en un encuentro enmarcado bajo la premisa de “Revolución que comunica, gana”.