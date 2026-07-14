Habitantes de Zacatecas exigen justicia por niña de 10 años agredida sexualmente por un adolescente

Este martes continúa hospitalizada y gravemente herida una niña de 10 años que fue agredida el pasado jueves física y sexualmente en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

La población expresó su indignación por este caso ya que aunque el agresor de 13 años, fue identificado, las autoridades no podrán ingresarlo a prisión preventiva por su edad.

Comenta Paulina González, habitante de la comunidad:

“Lamentablemente, pues la sociedad lo está viendo cada vez más normal, cosa que no debería de ser.”

Otra vecina, Ximena Alvarado, agrega:

“Ya no es un pensamiento de un niño, ya actuó con malicia.” ”

Y Sofia Rodríguez:

“Una cosa es que actúen sin por la, no sé, por… seguir a los amigos o algo en un, vamos a decirlo un robo, rayar las calles que son igual son delitos menores, pero estamos hablando de un intento de asesinato y violación”.

Los habitantes de Zacatecas exigen modificaciones a las leyes para que padres de familia de menores infractores también puedan ser sancionados.

Comenta Paulina González:

“Debe de llevar una sanción como tal por lo que hizo, al igual creo yo que los papás también son unas personas que deben de llevar una sanción por lo que sus hijos hicieron, porque al ser un menor de edad, ellos son cien por ciento responsables de lo que los hijos hagan”.

Ximena Alvarado:

“¿Que sí debería de haber un castigo para el niño?, sí debería de haber un castigo porque pues ya como tal, ya tiene conciencia de lo que hace”.

Pobladores de Tabasco aseguran que la violencia se ha normalizado en esta región del estado.

Ximena Alvarado:

“Pues a lo mejor y poner un poquito más de atención en lo que, en lo que hace el niño, con quién se involucra, el tipo de personas, este, con quien convive, ahora sí que qué es lo que está viendo en redes sociales o de quién está sacando ese tipo de ideas que nos son propias para un niño de su edad”.

Paulina González:

“Más bien es como padres la educación que les damos a nuestros hijos, si les damos la total libertad y ellos ven que eso es normal, pues vamos a tener más casos de ataques como este”.

Sofia Rodríguez:

“Pues no tenemos confianza de que estén bien en ningún lado, por eso es responsabilidad de los padres de este, resguardarlos porque es nuestra obligación resguardar a nuestros hijos cuando son menores de edad.”

En redes sociales, se ha convocado a diversas manifestaciones para exigir justicia por la menor agredida.