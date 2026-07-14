CoMinVi consolida su liderazgo en minería subterránea con una inversión histórica en 73 equipos de última generación

La operación más reciente, concretada en el segundo trimestre de 2026, comprende 46 unidades de tecnología avanzada: 12 camiones de bajo perfil, 11 empernadores, 10 cargadores de alto rendimiento, siete camiones de gran tonelaje, cuatro cargadores de alta capacidad y dos camiones compactos, seleccionados por CoMinVi para adaptarse a las condiciones específicas de cada uno de sus proyectos.

Ciudad de México. CoMinVi, uno de los principales contratistas de minería subterránea en América Latina, anunció una inversión estratégica en 73 camiones, cargadores y equipos de barrenación adquiridos durante 2025 y 2026, destinados a fortalecer la ejecución de sus contratos mineros en México.

Con esta inversión, CoMinVi incrementa su capacidad de respuesta operativa y refuerza su posición competitiva en un mercado que exige mayor productividad, seguridad y disponibilidad de equipos. Las entregas ya están en curso y continuarán hasta 2028, en un esquema que incluye refacciones y reconstrucciones de equipos durante los próximos cuatro años, con incentivos basados en desempeño alineados con los objetivos operativos de la compañía.

Una decisión estratégica liderada desde la dirección general

Rafael Villagómez Contreras, director general y fundador de CoMinVi en 1997, encabezó personalmente las negociaciones del contrato con el respaldo del equipo directivo de la compañía.

"Esta nueva inversión representa otro paso importante en el crecimiento de CoMinVi, permitiéndonos ejecutar con éxito proyectos mineros para nuestros clientes, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra capacidad de respuesta y competitividad en el mercado."

— Rafael Villagómez Contreras, director general y fundador de CoMinVi.

El directivo destacó que la elección del proveedor —Sandvik, socio estratégico de CoMinVi desde hace más de 20 años— responde a una relación construida sobre confianza, colaboración y resultados comprobados: "Como socios estratégicos, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo para implementar soluciones que respalden nuestros objetivos de largo plazo".

Casi tres décadas de crecimiento sostenido

Fundada en 1997, CoMinVi se ha consolidado como referente de la minería subterránea en América Latina gracias a un modelo basado en un desempeño consistente, inversión continua en tecnología y compromiso de largo plazo con sus clientes. La renovación y ampliación de su flota forma parte de la estrategia de la compañía para mantener los más altos estándares de productividad y seguridad en cada proyecto que ejecuta.

Con esta inversión, CoMinVi reafirma su visión: ser el contratista de minería subterránea con mayor capacidad técnica y operativa de la región.

A C E R C A D E C O M I N V I

CoMinVi es uno de los principales contratistas de minería subterránea en América Latina. Fundada en 1997 por Rafael Villagómez Contreras, la compañía ejecuta contratos mineros en México con una flota moderna de camiones, cargadores y equipos de barrenación, y un modelo operativo orientado a la productividad, la seguridad y los resultados de sus clientes.