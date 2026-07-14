Ataque de jaguar a menor en rancho turístico de Aguascalientes desata polémica; ¿qué pasó?

Un menor de tres años resultó lesionado luego de ser atacado por un jaguar identificado como Naya en el rancho turístico DELoustone, ubicado en la comunidad de Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes.

El incidente ocurrió el pasado domingo 12 de julio de 2026 y quedó registrado en video por personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con la información disponible, el felino, que se encontraba sujeto con una correa y un arnés, alcanzó al menor y lo mordió, provocándole diversas lesiones.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que el padre del niño y varios testigos forcejean con el animal para lograr que soltara al pequeño.

¿Cuál es la salud del menor?

Tras el ataque, personal del rancho brindó atención inmediata al menor y posteriormente recibió valoración médica.

Las autoridades informaron que por fortuna las heridas en el menor fueron superficiales y no comprometieron órganos vitales, por lo que el niño se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió en un área donde existían señalamientos y reglas que exigían mantener una distancia prudente de los ejemplares. No obstante, las circunstancias en las que el menor logró quedar al alcance del jaguar continúan siendo motivo de análisis.

Rancho ya había sido clausurado

El caso ha generado cuestionamientos debido a que el rancho turístico DELoustone ya había sido objeto de una intervención por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En febrero de 2026, la dependencia aseguró 44 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos cinco jaguares, al detectar que el establecimiento no contaba con la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia de los animales.

Sin embargo, pese al aseguramiento y a la clausura temporal del inmueble, los ejemplares permanecieron en el predio, situación que permitió que el sitio continuara operando de manera irregular, según la información difundida sobre el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se iniciará una nueva investigación o si se impondrán sanciones adicionales al establecimiento tras este incidente.