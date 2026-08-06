Juez de Durango es detenido con un millón de pesos y un arma de fuego

Un Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de cohecho por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango.

La dependencia estatal informó que la captura de Margarito “N” se logró a través de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción y se dio en flagrancia

El juez presuntamente ofreció un millón de pesos a un servidor público para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado denunció vía telefónica que el juzgador lo citó en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde le entregaría el recurso económico ofrecido.

Durante la conversación telefónica el denunciante informó que el presunto responsable estaba a la vista y solicito la intervención inmediata de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Tras recibir el reporte, los agentes acudieron al lugar y ubicaron a la persona denunciada, incautando el dinero y localizando además un arma de fuego en el vehículo en que se desplazaba.

De inmediato procedieron al aseguramiento y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público competente.