Juez condena hasta con 48 años de prisión a secuestradores

Como responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro cometido en agravio de dos víctimas, un juez condenó hasta con 48 años de prisión a los integrantes de un grupo que operaba en Guerrero y Morelos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A los sentenciados se les comprobó su participación en el secuestro de una pareja cuando iba en una motocicleta rumbo al centro de Taxco, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad, en Morelos, y a pesar de que la familia pagó el rescate; posteriormente, la pareja fue encontrada sin vida.

A Israel Moronati Chavoya, alias “Pitus”, identificado como líder de una célula del crimen organizado, se le impuso una condena de 48 años de prisión y el pago de 414 mil 500 pesos de multa, por su responsabilidad en delincuencia organizada y secuestro cometido en agravio de dos víctimas.

Mayra Sánchez Coronel, Emmanuel Gutiérrez Escamilla; Alberto Morales Olmos o Alberto de Jesús Morales Olmos, alias “El Bibis”, y Édgar Iván Gómez Porcayo, alias “Nan”, fueron sentenciados a 44 años de prisión y el pago de 398 mil 500 pesos, como multa, por los mismos delitos y número de víctimas.

Mientras que Georgina Carreón Delgado fue condenada también a 44 años de prisión y multa de 398 mil 500 pesos, pero en agravio de una víctima.

Las investigaciones establecieron que, en mayo de 2014, las y los sentenciados participaron en el secuestro de la pareja que fue interceptada con violencia, cuando viajaba en una motocicleta.

Las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad rentada en Cuernavaca, desde donde contactaron a los familiares para exigir el pago del rescate, el que se realizó y, aun así, asesinaron a las dos personas.

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Guerrero, y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportaron las pruebas contundentes para obtener las sentencias.