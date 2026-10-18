Señalan infiltración de encapuchados durante marcha por la calidad del agua

Durante el inicio de la segunda marcha por la calidad del agua, familias y personas de distintas edades que participaron para exigir su derecho al acceso a agua de calidad denunciaron la presunta infiltración de grupos de personas encapuchadas.

De acuerdo con los señalamientos, algunos manifestantes pidieron a estos grupos retirarse de la movilización; sin embargo, habrían respondido con actos de violencia, utilizando palos y tubos, además de detonar petardos y lanzar proyectiles y presuntas bombas molotov.

Ante estos hechos, las autoridades hicieron un llamado a que la movilización se desarrolle de manera pacífica y sin confrontaciones.

El Gobierno señaló que actuará de manera responsable y que evitará en todo momento la confrontación, con el objetivo de preservar el desarrollo pacífico de la marcha y la seguridad de las personas participantes.