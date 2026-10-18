Trump afirma que Zelenski "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no quiere poner fin" a la guerra con Rusia, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev.

A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que Europa (...) le está dando... no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca quiso hacerlo", escribió el republicano en su red Truth Social, en un mensaje que justifica sus recientes decisiones favorables a Moscú.

Trump eximió el viernes a Rusia de nuevas sanciones estadounidenses y unos días antes se anunció un acuerdo entre Washington y Moscú que permite a Estados Unidos importar diésel ruso, en un intento por bajar los precios de los combustibles antes de las elecciones de medio término.

Se están logrando grandes avances" en las conversaciones sobre la guerra, "¡y eso incluye las negociaciones actuales sobre rehenes!", dijo Trump.

Luego reiteró su acusación de que Ucrania estaba atacando deliberadamente refinerías rusas con el objetivo de perjudicar al Partido Republicano en las elecciones del 3 de noviembre.

Las encuestas muestran que el partido de Trump se encamina probablemente a una dura derrota en las elecciones, con muchos votantes profundamente molestos por los costos del combustible, que se han disparado desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

Zelenski está usando las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, sabiendo que estos ataques están afectando gravemente a los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos", dijo Trump.

En un intento de distensión, Zelenski se declaró más temprano en el día "agradecido" por la reanudación por parte de Washington del intercambio de inteligencia que permite alertar a Kiev de los ataques balísticos rusos, después de una interrupción de "tres días".

El jueves, Trump había calificado de "vergüenza" la reanudación por parte de Kiev de los ataques contra las refinerías rusas.

Zelenski acusa a Putin de despreciar llamado a tregua

Por Mauricio Alvarado

El miércoles pasado, Ucrania acusó a Rusia de incumplir deliberadamente la supuesta tregua energética anunciada por Donald Trump y de desaprovechar una oportunidad para reducir los ataques, luego de una nueva oleada de bombardeos mortales en distintas regiones del país, que también alcanzaron instalaciones eléctricas estratégicas.

Un alto funcionario ucraniano declaró a la AFP que Estados Unidos está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania. Además, responsabilizó a Washington de no alertar a Kiev sobre algunos ataques y de reducir la velocidad del servicio de internet satelital Starlink, utilizado principalmente para las comunicaciones en el campo de batalla.

Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no proporcionaron alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (...) Y además de eso han limitado las velocidades de Starlink", afirmó.

Previamente, un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que durante la noche se restringió el funcionamiento de algunos terminales de Starlink, lo que provocó la "perturbación de varias misiones".

De acuerdo con un balance actualizado de las autoridades, al menos cuatro personas murieron en Kiev y otras 25 resultaron heridas, mientras que 600 mil personas se quedaron sin electricidad. Otros dos civiles murieron en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, y uno más en Zaporiyia, en el sur.

Zelenski denunció en X una "operación de ataques selectivos con misiles balísticos rusos dirigida específicamente contra las infraestructuras energéticas, esas mismas infraestructuras cubiertas por el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense".