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Se desploma elevador en Torreón, Coahuila

Un elevador se desplomó con cuatro personas y un perro, quienes resultaron lesionadas y fueron rescatadas

Por: Alma Gudiño

elevador
Un total de cuatro personas y un perro fueron rescatados al desplomarse un elevadorFoto: Especial

Un elevador se desplomó con cuatro personas y un perro, quienes resultaron lesionadas y fueron rescatadas por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la Colonia Nuevo Torreón en Coahuila.

Se trata de un masculino de 88 años de edad con probable fractura de tibia y edema en rodilla derecha, una mujer de 32 con 17 semanas de gestación con probable fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda.

Los lesionados fueron atendidos por trasladados por paramédicos de Cruz Roja a la clínica número 16 del IMSS.

También fueron atendidas dos mujeres, una de 60 años, quien resultó con contusión y edema en rodilla izquierda.

Así como una de 59 años con dolor en tobillo izquierdo y cadera, ambas fueron trasladadas en unidad de Cruz Roja al ISSSTE.

En el lugar también se rescató a un perro de la raza french poodle, que quedó de pie sobre el muro de la planta alta, sin lesiones.

Dos hombres caminaban tranquilamente afuera de una vulcanizadora en Saltillo, Coahuila, cuando de pronto ocurrió una explosión por supuesta acumulación de gas. Uno de ellos lamentablemente murió, el otro resultó herido. #NoticiasConNachoLozano #NoticiasImagen ¡Como nadie en la noche! #ImagenNoticias con Nacho Lozano de lunes a viernes a las 10:30 pm en el 3.1 #ImagenTelevisión. Visita nuestro sitio Web: http://bit.ly/2nT2Wz5 Síguenos en nuestras redes: Instagram: @imagentvnoticias Tiktok: @imagennoticias X: @ImagenNoticias_ Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias/ Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Paola Rojas, Crystal Mendivil y Nacho Lozano.
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