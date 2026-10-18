Se desploma elevador en Torreón, Coahuila

Un elevador se desplomó con cuatro personas y un perro, quienes resultaron lesionadas y fueron rescatadas por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la Colonia Nuevo Torreón en Coahuila.

Se trata de un masculino de 88 años de edad con probable fractura de tibia y edema en rodilla derecha, una mujer de 32 con 17 semanas de gestación con probable fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda.

Los lesionados fueron atendidos por trasladados por paramédicos de Cruz Roja a la clínica número 16 del IMSS.

También fueron atendidas dos mujeres, una de 60 años, quien resultó con contusión y edema en rodilla izquierda.

Así como una de 59 años con dolor en tobillo izquierdo y cadera, ambas fueron trasladadas en unidad de Cruz Roja al ISSSTE.

En el lugar también se rescató a un perro de la raza french poodle, que quedó de pie sobre el muro de la planta alta, sin lesiones.