Defensa detiene en Sinaloa a Jesús Abraham “N”, “El Talibán” 

Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, presunto operador de confianza de Juan Benito “N”, “El Beny 17”, jefe regional de la facción “Los Chapitos” de la organización “Cártel del Pacífico”, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, el sábado 17 del presente mes, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia, indicó que el 16 de octubre, en el municipio de El Rosario, se detuvo a cuatro presuntos integrantes de una célula integrante del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, “El Casco” o “El 81”, jefe regional de la facción “Los Chapitos” del “Cártel del Pacífico”.

Las investigaciones establecen que “El Talibán” y los cuatro detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam Silver, cometido el 23 de enero del presente año, en La Concordia.

También están relacionados con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán, que continúan desaparecidos.

En relación con el primer caso, la Defensa detalló que trabajos de inteligencia y, derivado de la captura del grupo en El Rosario, se logró la detención de “El Talibán”, en posesión de armamento y un vehículo.

En los operativos se contó con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Se estableció de los detenidos en El Rosario se encuentra una persona de nacionalidad colombiana.

Las investigaciones establecen que El Talibán y los cuatro detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam Silver, cometido el 23 de enero del presente año, en La Concordia.

También están relacionados con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero, en Mazatlán, que continúan desaparecidos.

La Defensa indicó que los cinco detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones.