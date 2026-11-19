Jubilados de la Cámara de Diputados volvieron a cerrar la totalidad de las entradas y salidas del recinto legislativo, afectando a cientos de trabajadores, visitantes y personas que permanecen al interior de San Lázaro, y se mantienen a la expectativa de cuándo podrán abandonar las instalaciones.

Sin embargo, los manifestantes advierten que no se irán del lugar, ni liberarán los accesos, hasta que obtengan respuesta positiva.

El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, acusó a los manifestantes de “secuestrar” a cientos de personas que se encuentran al interior del recinto.

Aseguró que durante la mesa de negociaciones que se estableció este día, los representantes de los jubilados trataban de negociar “prácticamente con una pistola en la mesa”, hablando metafóricamente.

Ello, al dar a conocer que mientras las autoridades de la Cámara les presentaban las propuestas para atender sus demandas, los líderes de los jubilados dieron instrucciones para aplicar el bloqueo total del recinto, a quienes permanecían en los accesos del Palacio Legislativo.

Así no hay manera de tener diálogo con una pistola sobre la mesa cuando están literalmente una pistola en la mesa, pues no, estamos hablando metafóricamente. Una pistola sobre la mesa en donde ellos están dejando a los trabajadores de cámara, a algunos de los medios de comunicación también y demás, a las personas, a visitantes prácticamente”, quienes dijo, están encerrados por unas cien o 150 personas jubiladas, muchas de ellas de la tercera edad, algunas de las cuales se habrían atado en las puertas de San Lázaro.

Farah lamentó la decisión de los jubilados; sin embargo, afirmó que no solicitarán el uso de la fuerza para retirar el bloqueo.

Quiero ser contundente, y claro al respecto. No va a haber petición de la Fuerza pública. Así sean cuatro jubilados o parientes de jubilados en cada una de las puertas o cinco o 10 o 15 no se va a pedir el uso de la fuerza pública y pues podremos permanecer acá hasta”, dijo.

¿Hasta cuándo?”, se le preguntó.

A lo que respondió que “hasta que hasta que dejen de ser intransigentes y entiendan que aquí hay gente que también tiene derechos”.

El secretario general aseguró que los representantes pretenden obtener beneficios que, técnicamente y presupuestalmente no se pueden sostener.

Hay un impedimento económico y hay un impedimento ahora jurídico. ¿Por qué? Pues porque ya fueron a los tribunales”, dijo, al narrar que, ante las restricciones presupuestales, las autoridades de la Cámara ofrecieron a inicios de año un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses de apoyo.

Esta propuesta ya fue aceptada por 248 jubilados. Insistió en que no se puede mantener este tipo de beneficios, primero “porque no hay una relación contractual, y segundo, por el tema económico”, además de que cada año se suman 50 jubilados más, a quienes tendrían que contemplar en caso de que se restituya el Numeral 23, como demandan, y que significaría erogar 114 millones de pesos extras, al año, para sumarse a los 700 millones de pesos que se destinan para cubrir las jubilaciones y pensiones.

Es absolutamente irresponsable querer continuar con lo mismo. No hay manera no hay manera de continuar con lo mismo. Más aún cuando hay trabajadores también y este es un tema de justicia social, muchos trabajadores más de tres mil que están por debajo de los 17 mil o 18 mil pesos. (los jubilados) reciben afortunadamente 27, a 35 mil pesos con la pensión”, dijo.

"Las puertas permanecerán cerradas”: lideresa

Les comunico, yo, Alejandra Almorejo, se va a quedar aquí hasta que tengamos una respuesta y las puertas de la Cámara permanecerán cerradas hasta que tengamos una respuesta responsable. De acuerdo a la dignidad de los jubilados, un mes más”, dijo por separado Alejandra Almorejo, a su salida de las oficinas de la Secretaría General, mientras sus compañeros jubilados cerraban los ocho accesos de San Lázaro.

Almorejo rechazó que su demanda consista en obtener una ayuda económica temporal y calificó de insuficiente la propuesta de ampliar por un mes el apoyo que se les ha ofrecido.

No venimos a solicitar 11 mil pesos. Nosotros venimos a solicitar que se respete el Numeral 23, que es un derecho adquirido y tiene obligatoriedad porque está contenido en las condiciones generales de trabajo”, afirmó.

Explicó que su demanda es que se restituya en su totalidad el Numeral 23 establece una prestación mensual de 11 mil 992.46 pesos para los jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados, beneficio que, aseguró, se ha mantenido durante más de cuatro décadas y cuya suspensión desde abril detonó las movilizaciones.

Ante los cuestionamientos por el cierre de las instalaciones y la presencia de menores, madres, padres y otros visitantes que quedaron dentro del recinto, Almorejo aseguró que los jubilados no pretenden poner en riesgo a nadie y que comprenden la preocupación de las familias.

No somos ningunos bárbaros. Somos jubilados, por favor, no somos bárbaros. Entendemos la postura de los niños y de las madres y de los padres. Y queremos que entiendan nuestra desesperación”, respondió.

Sin embargo, sostuvo que se mantendrá el bloqueo “el tiempo que sea necesario”, ante lo que consideró “una falta de respuesta” de las autoridades de San Lázaro, que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de sus prestaciones y a la proximidad del cierre del ejercicio presupuestal.

El de este jueves es el segundo bloqueo total de la Cámara de Diputados a manos de trabajadores jubilados y en activo.

El 4 de noviembre, los inconformes cerraron durante más de ocho horas el recinto, en demanda a sus peticiones obligando a cancelar la totalidad de las actividades al interior, entre ellas un homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció a los 92 años.