Juan Ramón de la Fuente sostuvo encuentro con delegación empresarial de Alemania en Cancún

En el marco de la visita oficial que realiza el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier a México, durante la cual se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta mañana un encuentro de trabajo con la delegación empresarial del país europeo en Cancún, Quintana Roo.

Durante la reunión con representantes de Merck, Bosch, Flix y diversas pymes alemanas, el canciller mexicano destacó la importancia de las pequeñas y medianas empresas para ambas economías y señaló que las compañías de origen alemán han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada.

Afirmó que los fuertes flujos de intercambio de inversiones, colocan a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil 100 empresas de ese país operando aquí y generando más de 300 mil empleos de alta calidad.

En el encuentro, acompañaron al canciller De la Fuente el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; los directores generales de Diplomacia Económica, Farid Hannan; para Europa, Octavio Tripp y de Coordinación Política, Pedro Matar.

La delegación empresarial alemana estuvo acompañada por la secretaría de Estado Gitta Connemann; el jefe de División en la Oficina del presidente federal, Johannes Scheube; el secretario privado de la secretaría de Estado, Lars Jüngling-Dahlhoff, y personal de la embajada de Alemania en México.

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier será recibido oficialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum esta tarde en el Museo Maya de esta ciudad para dialogar sobre la relación bilateral y el futuro del comercio entre ambas naciones.

En 2025, el comercio total entre ambos países ascendió a 27.3 mil millones de dólares y representó más del 30 por ciento del total comerciado con la Unión Europea.

fdm