Juan José Sierra, un líder articulador sindical con poca garra

Hijo de inmigrantes asturianos, Juan José Sierra Álvarez se define a sí mismo como un emprendedor, de firme compromiso con el desarrollo social, la transformación de las pequeñas empresas, y un hombre de familia y de negocios, pues su historia familiar ha tenido relevancia en su formación personal y profesional.

La cultura del esfuerzo, la disciplina y el valor del trabajo —heredados de sus padres— han sido constantes en su trayectoria. Mantiene, además, un vínculo cercano con sus raíces españolas, particularmente con Asturias, lo que ha influido en su impulso por fortalecer la cooperación empresarial entre México y Europa.

El Veracruzano, como le llaman en su círculo más cercano, es reconocido por su cercanía con la familia y por trasladar esos valores al entorno empresarial, donde concibe a la empresa como una comunidad basada en confianza y responsabilidad compartida.

Durante el cóctel oficial del cierre de VivaTech Juan José Sierra saludó al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Especial

Con estas convicciones, llegó a la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el 1 de enero de 2025, donde modificó la dinámica interna de una de las cúpulas patronales más influyentes de México.

Y es que tras una intensa campaña que lo llevó a recorrer más de 30 ciudades y 40 centros empresariales de todo el país, el contador público de profesión y especialista en auditoría financiera asumió el reto de ocupar la máxima silla de la Coparmex, con el compromiso de unificar al sector bajo las premisas del Modelo de Desarrollo Inclusivo.

Se dice fácil, pero a Sierra Álvarez pocos lo perfilaban para liderar la Coparmex, pues a diferencia de las figuras tradicionales que emanan de las grandes corporaciones regiomontanas o capitalinas, su perfil es el de un operador regional que conoce la trinchera de la micro y pequeña empresa.

📈 Ante representantes empresariales de América Latina reunidos en la @BusinessatOECD, nuestro Presidente Nacional, @jsierraalvarez, destacó la importancia de fortalecer la certeza jurídica y la confianza como condiciones indispensables para impulsar la inversión, el crecimiento… pic.twitter.com/vZS2R2JfiE — Coparmex Nacional (@Coparmex) June 20, 2026

Por ello, es obligatorio voltear hacia Veracruz, el puerto que consolidó su ADN empresarial y donde forjó sus primeras credenciales gremiales.

En el sector privado, su trayectoria se destaca por haber liderado firmas locales como Grupo Textil Veracruz y Hogares Calasanz, además de incursionar formalmente en el dinámico ecosistema de las franquicias a través de la marca Italian Coffee, un terreno que le brindó una perspectiva directa sobre los retos operativos y logísticos de la proveeduría en el sureste mexicano.

Su ascenso institucional dentro de la Coparmex no fue fortuito; transitó por las bases ocupando posiciones clave en el Centro Empresarial de Veracruz hasta alcanzar la vicepresidencia nacional durante el mandato anterior, lo que le permitió tejer las alianzas necesarias para consolidar una candidatura de unidad.

Paralelamente, mantuvo una participación en la sociedad civil dentro de organismos como A Favor de lo Mejor AC en Veracruz, el Consejo de las Coaliciones por la Vida, el Consejo Nacional de Red Familia y Vifac.

Crece Mi Negocio, la gran apuesta

A un año y medio de haber asumido la dirigencia nacional, el balance de la gestión de Sierra Álvarez arroja victorias tangibles, orientadas principalmente a la base de la pirámide empresarial.

Su principal acierto ha sido la defensa irrestricta y la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, sector que el dirigente definió como la máxima prioridad de su gestión, bajo la consigna de reducir las brechas de desigualdad.

Con este enfoque impulsó la implementación del programa estratégico Crece Mi Negocio, diseñado específicamente para acelerar la transformación tecnológica y la competitividad de los negocios en pequeño, un salvavidas institucional en medio de un contexto macroeconómico complejo.

Asimismo, su administración ha mantenido una postura firme en la exigencia de esquemas de crédito accesibles, con tasas competitivas y una reducción drástica de los trámites burocráticos que asfixian a los nuevos emprendedores.

En el plano institucional, el liderazgo de Sierra se ha caracterizado por la valentía técnica.

La presentación de los indicadores de DataCoparmex a inicios de 2026 expuso con crudeza la realidad del terreno: el dato de que apenas 39.5% de las empresas considera que es un buen momento para invertir debido al temor y la falta de certidumbre jurídica.

En lugar de matizar las cifras, el veracruzano las utilizó como una plataforma de exigencia hacia el Estado, denunciando de forma frontal que 17.3% de los agremiados ha sido víctima de extorsión (70% por vía telefónica) y vinculando un tercio de estos casos a personas que aparentan ser autoridad.

Su insistencia en la defensa del presupuesto del Infonavit, advirtiendo firmemente que los recursos habitacionales pertenecen a los trabajadores y no deben desviarse a fines ajenos, le ha valido el respeto del ala más tradicional de la confederación.

La jugada por la resistencia

A Juan José Sierra Álvarez se le ha comparado con figuras históricas de la Coparmex, como Gerardo Gutiérrez Candiani o Gustavo de Hoyos, quienes se caracterizaron por tener un perfil de confrontación y crítica hacia el gobierno. De hecho, DataCoparmex es el resultado de visibilizar el problema de la corrupción, el robo y el soborno que afecta a las empresas, y fue creado en la gestión de De Hoyos, severo crítico de los presidentes en turno.

Pero si bien los líderes previos utilizaron la tribuna patronal como un contrapeso político directo y rijosos frente al Ejecutivo, Sierra Álvarez ha apostado por la resistencia desde la propuesta económica y social.

Su origen como contador y auditor le confiere un perfil técnico, enfocado en el dato duro y el fortalecimiento de las estructuras más que en el protagonismo mediático estridente, por lo que no busca ser un líder de trinchera ideológica, sino el articulador de una la nueva cultura empresarial.

La falta de garra

No obstante sus logros, lo cierto es que la gestión del líder de Coparmex camina sobre la delgada línea que separa la prudencia de la pasividad.

Si bien ha blindado a la base microempresarial y ha mantenido encendidas las alertas sobre la inseguridad y la extorsión, el verdadero veredicto de su presidencia se definirá en los meses restantes de 2026, conforme avance la renegociación del tratado comercial con la administración de Donald Trump y se ponga a prueba la resiliencia del empresariado nacional.

Y es que el Capítulo Laboral ha sido tema álgido desde la renegociación del TLCAN, y se sabe que también será revisado en el ahora T-MEC, principalmente porque Estados Unidos y Canadá dudan sobre la implementación de protección laboral y los derechos sindicales en México.

Por ahora, el veracruzano ha demostrado que se puede gobernar la cúpula desde la provincia, pero el mercado exige garras más afiladas para defender la certidumbre jurídica que el país tanto necesita.

Cuestionamientos internos

Además, el pragmatismo que define a Sierra Álvarez también ha sido el origen de sus principales cuestionamientos internos.

Sectores más duros del patronato argumentan que, en su afán por mantener canales de diálogo institucionales y promover una visión de unidad, la Coparmex ha mostrado destellos de tibieza ante reformas estructurales críticas, particularmente en lo tocante al sistema judicial y la certidumbre para la inversión extranjera.

Aunque el discurso oficial de la confederación sigue exigiendo un sistema judicial transparente y libre de corrupción, algunos analistas y expresidentes consideran que la respuesta frente a la pérdida de certidumbre jurídica ha carecido de la contundencia combativa que caracterizó al sindicato patronal en épocas pasadas.

La postura de Sierra, inclinada hacia una diplomacia discreta y la construcción de puentes con las autoridades federales e iglesias —colaborando de cerca con la Agenda Nacional de Paz—, es interpretada por sus críticos como una moderación excesiva frente a un entorno donde las reglas del juego cambian de manera arbitraria.