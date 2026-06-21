Protección Civil intensifica monitoreo por lluvias en Durango

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron recorridos en diversos puntos ante las lluvias constantes que se registraron en el municipio de Santiago Papasquiaro, ubicado en la región de las Quebradas y la Sierra Madre Occidental, en Durango.

Las acciones se llevaron a cabo de manera preventiva, de inspección y seguridad, para mitigar riesgos en la cabecera municipal.

La dependencia municipal informó que se realizaron labores de limpieza y desazolve de alcantarillas obstruidas por basura para agilizar el flujo del agua y evitar inundaciones en las vialidades principales.

Asimismo, se efectuó un monitoreo constante en el arroyo Los Morones, el cual registró una bajada con un importante volumen de agua, por lo que se mantiene bajo estricta vigilancia preventiva.

Los recorridos operativos continuarán en las zonas de mayor riesgo durante esta temporada de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a no tirar basura en las calles y a reportar cualquier emergencia directamente al 911.