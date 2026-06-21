Nuevo León revisará físicamente a ganado que llegue al estado por gusano barrenador

Nuevo León dispuso inspecciones físicas para el ganado que ingresa de otras entidades para evitar el ingreso de ejemplares contagiados de gusano barrenador y otras enfermedades.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario (SEDRA), reforzó los mecanismos de inspección del ganado para evitar también que vengan contagiados.

“Es un paso trascendental para blindar Nuevo León del gusano barrenador y proteger a nuestra ganadería, estamos revitalizando el funcionamiento del Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria (PVI) de Linares, en el que se revisa todo el ganado que procede de Tamaulipas, entidad de la que llega el 50 por ciento del ganado que se engorda en nuestro estado”, indicó Marco González, titular de SEDRA Nuevo León.

Precisó que antes el estado sólo tenía facultades de revisar la papelería de los cargamentos de ganado, pero ahora gracias a un convenio con SENASICA puede hacer inspecciones físicas

A nivel nacional, el SENASICA reporta más de mil 900 casos activos y 29 mil 700 acumulados de gusano barrenador, mientras que en Nuevo León también se han confirmado dos casos en humanos.