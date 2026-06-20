Reunión trilateral para revisar T-MEC sería el 1 de julio, según CTV News

Las autoridades canadienses se reunirán con sus homólogos mexicanos y estadounidenses el 1 de julio en la primera cita trilateral para revisar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, según información difundida por CTV News este sábado 20 de junio.

En días pasados, Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que las negociaciones para revisar y extender el T-MEC siguen avanzando entre México, Estados Unidos y Canadá, pero consideró muy difícil que se logre un acuerdo este año para ampliar su vigencia por 16 años.

El principal obstáculo sigue siendo la política arancelaria de Estados Unidos y algunas exigencias que México y Canadá rechazan, como aumentar al 50% el contenido estadounidense en los vehículos fabricados en la región.

Aunque el 1 de julio, dijo, era una fecha de referencia para la revisión del tratado, el titular del IMCO, afirmó que es muy poco probable que para ese día se anuncie una extensión de 16 años del T-MEC.

Pese a la incertidumbre generada por Donald Trump, las negociaciones continúan y, según el analista, es preferible tomarse más tiempo que firmar un acuerdo apresurado.