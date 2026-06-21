¡Domingo infernal! Incendios en casas dejan un muerto y 10 lesionados

Dos incendios distintos registrados en casas habitación en el municipio de Guadalupe, Nuevo León dejaron un saldo de una persona fallecida y 10 lesionadas, este domingo.

El primer hecho se registró en la calle Valle de Guadalquivir 113, en la colonia Valle Hermoso donde cinco personas resultaron lesionadas con quemaduras de primero y segundo grado, además de síntomas de intoxicación.

En el lugar se reportó que un habitante de la vivienda no era localizado y posteriormente fue encontrado ya sin signos vitales.

Se desconocen las causas del siniestro que consumió tres habitaciones, una estancia y el área de la sala.

Los lesionados fueron identificados como Julián Adrián Castillo, de 2 años; Natalia Lucía Salas Castillo, de 9 años; Yessica Natali Salas Obregón, de 28 años; Armandina Tamez Guerrero y Adrián Castillo Tamez, de 33 años.

La persona que perdió la vida es Rubén Castillo Sampayo, de 65 años.

El otro siniestro dejó un saldo de cinco personas intoxicadas por humo, entre ellas una policía municipal que apoyó en la evacuación de los habitantes del inmueble.

Los hechos fueron reportados después de las 08:00 horas de este domingo en una vivienda ubicada en la calle Jardines de Madrid en la colonia Jardines de Andalucía, en el mencionado ayuntamiento.

Protección Civil del estado confirmó el incendio en el lugar donde se consumieron dos plantas del inmueble, así como diverso mobiliario de electrodomésticos y prendas de vestir.

Dos personas, entre ellas un menor de edad y una persona adulta fueron trasladados para su valoración médica al Hospital Céntrica.

También fue atendida la oficial de la policía que brindó ayuda durante los sucesos. Las personas atendidas fueron identificadas como Brenda Vanesa Torres Quintero, Elida Ortiz Alvarado, de 62 años; Iker Eduardo Roque, de 10 años y dos que pasaron como NN.

Vehículo de emergencias llega hasta una vivienda donde se registró un incendio Foto: Especial

Desalojan a más de 100 personas por incendio en departamentos

Por Joseph Na’a

En días pasados, un incendio registrado en un complejo de departamentos de la colonia Mitras Centro, en Monterrey, obligó al desalojo de 112 personas, entre ellas 14 menores de edad, y provocó daños estructurales en al menos una vivienda, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

El siniestro se reportó a las 00:11 horas en un edificio ubicado en el cruce de las calles Ixmiquilpan y Huichapan. Cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, varios residentes ya habían comenzado a evacuar tanto el inmueble afectado como un edificio contiguo para evitar riesgos mayores.

La rápida respuesta de los habitantes y la movilización de los equipos de rescate permitieron que el incidente concluyera sin víctimas, aunque con afectaciones materiales considerables.

De acuerdo con el balance oficial, fueron desalojadas 112 personas de dos edificios de departamentos, entre ellas 57 hombres, 41 mujeres y 14 menores de edad, además de cinco mascotas.

La evacuación preventiva se realizó mientras elementos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y corporaciones de seguridad trabajaban para contener el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas del complejo habitacional.

El operativo se extendió durante varias horas debido a la necesidad de revisar cada área afectada y garantizar que no existieran personas atrapadas o puntos de riesgo adicionales.

Daños estructurales en al menos tres departamentos

Las autoridades informaron que el departamento número 20 fue el más afectado por el incendio, con daños severos en mobiliario, ropa, electrodomésticos, puertas, ventanas y acabados interiores.

Además, los equipos de inspección detectaron grietas y afectaciones en la losa y el enjarre, elementos que deberán ser evaluados para determinar la seguridad estructural del inmueble.

Los departamentos 10 y 30 también registraron daños derivados del incendio y de las labores para controlar la emergencia.

Como medida preventiva, Protección Civil indicó que los habitantes de las viviendas afectadas no podrán regresar a sus departamentos hasta que concluyan las inspecciones técnicas correspondientes y se confirme que las condiciones son seguras para su ocupación.