Suman más de 381 mil beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro; abrirán nuevos espacios educativos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, como parte de la estrategia de atención a las causas hay más de 381 mil jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación indicó que se amplían 200 mil nuevos espacios educativos para cursar el bachillerato en todo el país, con la finalidad de brindar opciones a las y los jóvenes, para alejarlos de la delincuencia.

“Como ha señalado nuestra presidenta a todos los jóvenes, no dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Por eso recorremos a pie, colonias y comunidades. tocamos casa por casa con una convicción que ningún joven se quede atrás o quede fuera por falta de apoyo. México tiene una generación extraordinaria de jóvenes”, expresó.

La funcionaria federal expuso las actividades de la Secretaría de Cultura en los estados, con los Festivales por La Paz y recordó que los conciertos han sido un éxito en las comunidades, como fue en Nezahualcóyotl la presentación de la banda Panteón Rococó, con un récord de asistencia.

Rodríguez invitó a las y los jóvenes de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, a mantenerse atentos a las actividades programadas durante julio, agosto y septiembre.

Sobre el programa de desarme voluntario, Rosa Icela Rodríguez, señaló que, del 1 de octubre de 2024, a la fecha la población a canjeado 11 mil 139 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima. Además, niñas y niños intercambiaron, juguetes bélicos por juguetes educativos.

La titular de Gobernación afirmó que el gobierno de México está recorriendo el territorio con el fin de otorgar más de 83 mil documentos de identidad, de ellos, 52 mil actas de nacimiento. Con las mesas de paz se logró la recuperación de espacios públicos que antes permanecían abandonados o en desuso.

“Ahora se aprovechan para el deporte, la cultura y la convivencia en las comunidades Y a través de las jornadas de paz acercamos actividades culturales, artísticas y comunitarias en todo el país, en las que han participado casi 3 millones de niñas, niños y jóvenes”, destacó.