Jóvenes Construyendo el Futuro no se cancela, pero tampoco tendrá nuevas incorporaciones en 2026

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro “nos se cancela, pero tampoco tendrá nuevas incorporaciones en lo que resta de 2026, confirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños.

“Para que no haya duda, porque también pues nada más aprovechan para que con un comunicado saquen conclusiones sacadas también de toda proporción de la realidad, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro va a continuar”, dijo el secretario, en medio de reclamos airados de diputados del bloque opositor, como el priista Carlos Mancilla y la panista Genoveva Huerta, que exigieron al secretario “dar cifras creíbles y medibles” que permitan evaluar los resultados de la estrategia.

“El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguirá apoyando a los jóvenes que actualmente están inscritos además en la plataforma ya con cerca de 197 mil jóvenes actualmente beneficiarios y vamos a seguir abriendo también, focalizándolo, atendiendo a los jóvenes que más así lo necesitan”, respondió el secretario al comparecer este martes ante el Pleno, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinabum, en una jornada que se prolongó más de cuatro horas y en la que se cuestionó también el alcance de la llamada Primavera Laboral.

Bolaños López destacó, precisamente, el programa destinado social del Gobierno de México que vincula a personas de 18 a 29 años que ni estudian ni trabajan con empresas, talleres o negocios para brindarles capacitación laboral hasta por 12 meses, con una beca de 9 mil 582 pesos se ha convertido en una de las principales apuestas de la Primavera Laboral.

En ocho años de su aplicación ha beneficiado a 3.6 millones de jóvenes beneficiados, una inversión cercana a los 177 mil millones de pesos.

“¿Quieren saber cuánto se invirtió en la juventud en cerca de 36 años de gobiernos neoliberales? Cerca de 6 mil 700 millones de pesos nada más para 36 años. Nosotros, en 8 años del funcionamiento, programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 177 mil millones de pesos versus 6 mil millones de pesos, hagan las cuentas, a quién le importa la juventud”, cuestionó el secretario desde tribuna.

Bolaños aseguró que, tan sólo durante la administración de Claudia Sheinbaum, 619 mil jóvenes han sido atendidos con una inversión de 44 mil millones de pesos, y sostuvo que los resultados no deben medirse únicamente por el número de personas que reciben una beca, sino por lo que ocurre después de concluir su capacitación.

Según los datos expuestos por el secretario, siete de cada 10 egresados logran una ocupación productiva, regresan a estudiar o permanecen en el centro de trabajo donde fueron capacitados.

“Usted no está en un mitin de Morena, no está en una asamblea partidista, no está frente a un templete buscando el aplauso fácil. Está usted en la Cámara de las y los Diputados”, reclamó al secretario el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

El también presidente de la Comisión de Juventud en la Cámara Baja a exigió al funcionario precisar cuántos jóvenes solicitaron ingresar en 2026, cuántos quedaron fuera y, sobre todo, cuántos consiguieron un empleo formal permanente después de recibir la capacitación.

“No me diga cuántos cobraron, no me diga cuántos fueron registrados, no me diga cuántos fueron vinculados; dígame cuántos consiguieron un trabajo, cuántos siguen dados de alta en el IMSS seis meses después y cuántos un año después”, demandó.

Y remachó, al señalar que el verdadero éxito de la política pública debe medirse cuando termina el apoyo y el joven puede sostenerse por sí mismo.

En línea con Mancilla, la diputada panista Genoveva Huerta Villegas cuestionó que, después de ocho años de gobiernos de Morena, los jóvenes continúan enfrentando incertidumbre.

Citó datos de la OCDE, según los cuales 19 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan y acusó al Gobierno de no poder demostrar cuántos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro consiguieron finalmente un empleo formal.

“Para colmo, este mes de octubre suspenden la plataforma, dejando a miles de jóvenes a la deriva”, acusó.

Ante los cuestionamientos, el secretario destacó que los apoyos se entregan directamente a los jóvenes mediante tarjetas bancarias y defendió los resultados de la política laboral impulsada por la actual administración.

El lunes 5 de octubre, luego de que la STYPS dio a conocer que se suspendía el registro, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó en su conferencia matutina que el programa no se cancela ni se suspende de manera definitiva; simplemente se frenó temporalmente el ingreso de nuevos aspirantes porque ya se alcanzó la meta de beneficiarios prevista para este año.