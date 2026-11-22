Patadas y puñetazos contra varios asistentes al Palenque de la Feria de Pachuca, Hidalgo, quedaron registrados en un video que comenzó a circular en redes sociales, luego de la presentación del comediante Brincos Dieras.

En las imágenes se observa a un grupo de elementos de seguridad privada, vestidos de negro y con chalecos identificados con la palabra “Seguridad”, mientras someten a varias personas en la explanada de acceso al recinto ferial.

La grabación muestra cómo los guardias rodean a un hombre y comienzan a golpearlo mientras intentan inmovilizarlo.

Durante el forcejeo, algunos de los trabajadores le propinan patadas y puñetazos, mientras otras personas involucradas en el altercado permanecen tendidas en el suelo.

En otro momento del video aparece una mujer con pantalón de mezclilla azul y chamarra oscura, quien se encuentra en el piso rodeada por varios integrantes del personal de seguridad.

Cuando intenta incorporarse, queda nuevamente en medio de los elementos.

El enfrentamiento ocurre junto a columnas y muros de la explanada, donde otros asistentes presencian la escena y reclaman a los guardias por la forma en que someten a las personas.

Algunos de ellos utilizan sus teléfonos celulares para documentar lo ocurrido.

Entre los trabajadores que participan en el operativo también se distingue a un elemento que lleva el rostro cubierto con un pasamontañas.

Hasta el momento, los organizadores del evento y la empresa responsable de la seguridad no han emitido un posicionamiento público sobre lo sucedido, ni se ha informado si las personas que aparecen en el video presentaron alguna denuncia o requirieron atención médica.