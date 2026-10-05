Sheinbaum anuncia que inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro se retomarán en enero de 2027

Las inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro permanecerán cerradas durante los últimos meses de 2026 y se retomarán en enero de 2027, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que la pausa en el registro de nuevos beneficiarios no representa la suspensión del programa, sino que responde a que ya se alcanzó la meta de atención establecida para este año.

Ya no va a haber, de aquí a diciembre, ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero, pero no es que se suspenda el programa, sino que ya, digamos, se cumplió prácticamente con la meta”, señaló Sheinbaum Pardo.

De esta manera, quienes tenían previsto incorporarse al programa durante octubre, noviembre o diciembre deberán esperar hasta el próximo año para realizar su registro.

Sheinbaum Pardo precisó que las nuevas inscripciones comenzarán nuevamente en enero de 2027, conforme a las metas y disponibilidad que se establezcan para el próximo ejercicio.

La aclaración se da luego de que en días recientes surgieran dudas y cuestionamientos por el cierre del registro para nuevos aprendices, particularmente después de que se había previsto un nuevo periodo de vinculaciones durante octubre.

Por otra parte, la jefa de Estado dejó claro que el cierre de nuevas inscripciones no afecta a los jóvenes que actualmente forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes continuarán con sus procesos de capacitación y con los apoyos correspondientes.