Se desborda río en Veracruz y provoca inundaciones
La creciente del río Tesechoacán en Veracruz ya alcanzó zonas habitadas del municipio de José Azueta
La creciente del río Tesechoacán en Veracruz ya alcanzó zonas habitadas del municipio de José Azueta y comenzó a ingresar a viviendas en las comunidades de El Maguey y Veracrucito, así como en la colonia Vázquez Vela, donde familias reportan anegamientos y dificultades para desplazarse mientras el nivel del afluente continúa en ascenso.
Habitantes de las tres zonas afectadas alertaron sobre el avance del agua desde la madrugada y solicitaron apoyo para evacuar a personas mayores y menores de edad.
En recorridos realizados durante el día, brigadas municipales y estatales verificaron accesos, escurrimientos y puntos críticos, aunque pobladores señalaron que el incremento del río ha sido constante y que temen quedar incomunicados si persiste la tendencia.
Ante el riesgo, se habilitó un refugio temporal en el Salón Social de la cabecera municipal, donde ya comenzaron a llegar familias que optaron por salir de manera preventiva.
Vecinos de El Maguey y Veracrucito reportaron que el agua alcanzó patios y cuartos, mientras que en la colonia Vázquez Vela se registran zonas donde el nivel supera los tobillos.
La vigilancia se mantiene durante la tarde y noche, con monitoreo del afluente y comunicación entre autoridades locales y estatales para atender emergencias.
Pobladores insistieron en que el llamado a evacuar debe reforzarse ante la posibilidad de que el río continúe creciendo en las próximas horas.
Las autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo en gran parte del estado: el temporal mantiene condiciones para tormentas fuertes, crecidas súbitas y posibles deslaves en zonas de montaña, por lo que los municipios de la cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y la región montañosa central permanecen bajo vigilancia ante cualquier cambio en los niveles de ríos y arroyos.