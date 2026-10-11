Se desborda río en Veracruz y provoca inundaciones 

La creciente del río Tesechoacán en Veracruz ya alcanzó zonas habitadas del municipio de José Azueta y comenzó a ingresar a viviendas en las comunidades de El Maguey y Veracrucito, así como en la colonia Vázquez Vela, donde familias reportan anegamientos y dificultades para desplazarse mientras el nivel del afluente continúa en ascenso.

Habitantes de las tres zonas afectadas alertaron sobre el avance del agua desde la madrugada y solicitaron apoyo para evacuar a personas mayores y menores de edad.

En recorridos realizados durante el día, brigadas municipales y estatales verificaron accesos, escurrimientos y puntos críticos, aunque pobladores señalaron que el incremento del río ha sido constante y que temen quedar incomunicados si persiste la tendencia.

Ante el riesgo, se habilitó un refugio temporal en el Salón Social de la cabecera municipal, donde ya comenzaron a llegar familias que optaron por salir de manera preventiva.

Vecinos de El Maguey y Veracrucito reportaron que el agua alcanzó patios y cuartos, mientras que en la colonia Vázquez Vela se registran zonas donde el nivel supera los tobillos.

La vigilancia se mantiene durante la tarde y noche, con monitoreo del afluente y comunicación entre autoridades locales y estatales para atender emergencias.

Pobladores insistieron en que el llamado a evacuar debe reforzarse ante la posibilidad de que el río continúe creciendo en las próximas horas.

Las autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo en gran parte del estado: el temporal mantiene condiciones para tormentas fuertes, crecidas súbitas y posibles deslaves en zonas de montaña, por lo que los municipios de la cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y la región montañosa central permanecen bajo vigilancia ante cualquier cambio en los niveles de ríos y arroyos.