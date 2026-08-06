Joven agrede a pony por ‘diversión’ en Feria Regional de SLP; VIDEO causa indignación

Un video difundido en redes sociales durante la Feria Regional del Rebozo en Santa María del Río, San Luis Potosí, ha generado una fuerte polémica luego de mostrar una presunta agresión contra uno de los ponys que participan en un carrusel instalado dentro de las actividades de la tradicional celebración.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en distintas plataformas, se observa a una joven acercarse al carrusel y aparentemente lanzar una patada contra uno de los animales. Tras el impacto, los ponys reaccionan con sobresalto, mientras la mujer se retira del lugar entre risas.

El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y provocó una ola de comentarios de indignación por parte de usuarios, quienes calificaron el hecho como un posible caso de maltrato animal y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

Usuarios exigen investigar el caso

La difusión del video generó llamados para que las autoridades municipales y estatales revisen lo ocurrido y, en caso de acreditarse una conducta constitutiva de maltrato animal, se apliquen las sanciones previstas por la ley.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Santa María del Río ni del gobierno de San Luis Potosí ha informado sobre la apertura de una investigación o la imposición de alguna sanción relacionada con este incidente. Tampoco se ha emitido un posicionamiento oficial sobre el estado de salud del pony involucrado.

Cabe señalar que la Feria Regional del Rebozo es una de las celebraciones más representativas de Santa María del Río, municipio reconocido como la "Cuna del Rebozo" y distinguido como Pueblo Mágico. Cada año reúne actividades culturales, artesanales, gastronómicas, deportivas y recreativas, además de exposiciones y espectáculos que atraen a visitantes de distintas regiones del país.

El maltrato animal en San Luis Potosí

En México, diversas entidades federativas, incluido San Luis Potosí, contemplan sanciones administrativas e incluso penales para quienes incurran en actos de crueldad o maltrato contra los animales, dependiendo de las circunstancias de cada caso. En los últimos años, las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales han permitido que autoridades inicien investigaciones de oficio en distintos hechos relacionados con presunto maltrato animal.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, donde miles de usuarios mantienen el llamado para que el caso sea esclarecido y se determine si existió alguna conducta sancionable conforme a la legislación vigente.