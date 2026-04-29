José Antonio Dionisio Hipólito, engranaje operativo del crimen

Estados Unidos asestó este miércoles un golpe de alto impacto político al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en una investigación que apunta directamente a las estructuras de poder estatal.

La acusación fue presentada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se describe una presunta red de colaboración entre funcionarios públicos y líderes del narcotráfico para facilitar la importación de grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense.

El documento judicial sostiene que los implicados habrían recibido apoyo político y sobornos a cambio de proteger las operaciones criminales de la organización. Entre los señalados está José Antonio Dionisio Hipólito.

El engranaje operativo

Entre los acusados destaca José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector y excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa, identificado como una pieza operativa dentro de la presunta red.

La acusación sostiene que Dionisio Hipólito habría recibido sobornos mensuales cercanos a los 6,000 dólares, equivalentes a unos 100,000 pesos, como parte de una nómina vinculada al cártel. A cambio, presuntamente permitió que la organización criminal operara con libertad en las calles.

El expediente describe conductas particularmente graves: el exfuncionario habría facilitado la venta abierta de drogas, suministrado municiones para rifles de asalto y manipulado registros oficiales para encubrir a integrantes de Los Chapitos, alterando informes de detención para permitir su liberación.

Cargos federales y posible sentencia

Las autoridades estadounidenses imputan a Dionisio Hipólito delitos de conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para el uso de dispositivos destructivos.

Estos cargos contemplan penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua, en línea con la gravedad de los delitos asociados al crimen organizado transnacional.

El señalamiento contra Rubén Rocha Moya y su entorno marca un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La acusación no solo tiene implicaciones judiciales, sino que también abre un escenario de presión diplomática y política.

La actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos refleja una estrategia de persecución más amplia contra redes de protección institucional que, según las autoridades, permiten la operación de organizaciones como el Cártel de Sinaloa.

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