Jornada violenta en Culiacán deja 6 muertos; ejecutan a familia

Hombres armados irrumpieron en un domicilio y asesinaron a tres integrantes de una familia en el sector norte de la ciudad, en una jornada que dejó seis homicidios dolosos. Entre las víctimas se contabilizan cuatro hombres y dos mujeres.

En la colonia Infonavit Solidaridad, hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra sus ocupantes para después huir sin ser detenidos.

Dentro del inmueble quedaron los cuerpos de una mujer identificada como Martha, de 45 años; su hijo Yahir, de 20 años, y un hombre que no pudo ser identificado en el lugar.

Los vecinos alertaron a las autoridades, pero al llegar, ninguno de los tres presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se hiciera cargo de la escena del crimen.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron el levantamiento de pruebas y el traslado de los cuerpos. Excelsior

De manera simultánea, un repartidor de comida fue atacado y asesinado a balazos cuando circulaba en una motocicleta por calles de la colonia Santa Anita. En la colonia República Mexicana, hombres armados dispararon contra una pareja al interior de otro domicilio: la mujer murió y el hombre resultó herido.

Horas antes, un hombre fue asesinado en el Libramiento Culiacán. Su cuerpo fue encontrado debajo de un puente, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.